美媒：“普里戈任試圖綁架俄軍方兩大巨頭，被發現後轉而發動武裝叛亂”. June. 30, 2023 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基、巴黎=常駐記者趙恩雅 weappon@donga.com，achim@donga.com. 《華爾街日報》等媒體28日報道說，俄羅斯民間雇傭兵公司“瓦格納集團”的首領葉甫根尼·普里戈任（照片）起初試圖綁架俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古、俄軍總參謀長瓦列里·格拉西莫夫等與自己發生矛盾的正規軍首腦部，但被俄羅斯情報機關聯邦安全局發現後，以“B計劃”的性質發動了武裝叛亂。美國等西方情報機關表示，通過監聽事先得到了相關情報。 普里戈任原計劃在與烏克蘭接壤的南部地區綁架紹伊古和格拉西莫夫。他原先打算活捉22日至25日訪問該地區的俄軍兩巨大，以推翻兩人以指揮體系壹元化為名試圖削弱瓦格納集團勢力的動作。該計劃被泄露後，普里戈任似乎於23日緊急修改了計劃，決定進攻首都莫斯科。 去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，普里戈任在戰爭指揮主導權問題上壹直與軍方兩巨頭對立。據悉，特別是因對停滯不前的戰況追究責任的性質，今年1月與普里戈任關系密切的烏克蘭戰爭總司令謝爾蓋·蘇洛維金的位置換成總參謀長格拉西莫夫後，他產生了很大的不滿。以戰場上殘酷而聞名的蘇洛維金有“末日將軍”的外號，意為破壞壹切。 掌握權全部在握的格拉西莫夫剝奪了瓦格納集團招募外援的主要渠道“囚犯征集”的權力。他還命令瓦格納雇傭兵在7月1日之前與俄羅斯軍隊正式簽約，實際上是在正規軍麾下行動。 西方情報機關認為，普里戈任在實施叛亂計劃之前，已經向蘇洛維金等部分軍隊將領告知了此事，並期待他們能夠協助自己的叛亂。但是蘇洛維金在瓦格納集團進攻莫斯科的24日公開發布了批評普里戈任並要求“停止叛亂”的視頻。有分析認為，由於蘇洛維金和其他將軍不響應叛亂，進攻到莫斯科眼前的普里戈任以赦免自己和瓦格納集團駐紮白俄羅斯為條件，不得不全面中斷叛亂。 有人指出，由於此次事件，普里戈任和軍隊領導層都受到了相當大的打擊，因此雙方都很有可能成為普京的肅清對象。據當地媒體《莫斯科時報》等媒體報道，蘇洛維金雖然沒有參與叛亂，也已經被逮捕。蘇洛維金自公開批評普里戈任的視頻後至今，壹直沒有露面。

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