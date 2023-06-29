壹場比賽2個本壘打-10個脫三振……不愧是大谷翔平. June. 29, 2023 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. 如果首發投手抓到10個三振出局，那麽就會不吝給其送上“好投”壹詞。而擊球手在壹場比賽中擊出2個本壘打時，“猛打”壹詞比較合適。如果將這兩個表述加在壹起，就成了“投打二刀流”大谷翔平（29歲•洛杉磯天使隊）。 大谷翔平在28日與芝加哥白襪隊進行的美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中首發出場，在6又3分之1局內抓下10個三振，並以4個被安打失1分的數據完成好投。而且在擊球位上，他在第1局和第7局分別擊出1分本壘打，幫助球隊以4比2取得了比賽勝利。大谷翔平在自己首發上場的比賽中擊出“多本壘打”，這還是第壹次。在美國聯盟（AL）比賽中，先發投手擊出多本壘打也是自1973年引進指名擊球手制度以來的第壹次。 前壹天擊出本賽季個人第26個本壘打，成為MLB本壘打單獨領先者的大谷翔平在創下賽季個人第7勝的當天將賽季本壘打數增加到28個，把與該領域排名第二的馬特•奧爾森（29歲•亞特蘭大•25個本壘打）之間的差距拉大到了3個。大谷翔平的OPS（出壘率+長打率）也以1.040位居MLB全體第壹，打點（64個）也排在聯盟首位。在投手方面也排在脫三振（127個）第3位，平均責任失分（3.01）第15位。顧名思義，這就是最有價值球員（MVP）級別的活躍。 再加上去年擊敗大谷翔平後獲得美聯MVP的艾倫•澤基（35歲•紐約洋基隊）因傷無法出戰比賽，因此大谷翔平繼2021年之後今年也將獲得MVP的預測正逐漸占據上風。當天大谷翔平每次擊出本壘打時，主場球迷都會高喊“MVP”。大谷翔平也說：“球迷們的助威讓我得到了力量。希望大家能大聲喊出來。”

한국어