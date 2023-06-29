尹錫悅：“反國家勢力唱起解除對朝制裁和終戰宣言之歌”. June. 29, 2023 07:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統28日批評稱：“具有歪曲的歷史意識、不負責任的國家觀的‘反國家勢力’們哭訴著要求聯合國安理會解除對提高核武裝水平的朝鮮共產集團制裁，唱起了解散聯合國軍司令部的終戰宣言。”分析認為，這壹表態是為了用“反國家勢力”的強硬措辭批評前任文在寅政府的對朝政策，強調加強韓美日安保合作的現政府外交政策的正當性。 尹錫悅當天上午在首爾獎忠體育館舉行的韓國自由總聯盟創立第69周年紀念儀式上表示：“合唱終戰宣言，是為了防止壹旦朝鮮再次侵略，聯合國軍司令部及其戰鬥力的自動啟動。”現總統參加自由總聯盟創立紀念活動，是自1999年金大中總統之後24年來的第壹次。對於文在寅政府的對朝政策，他評價道：“這是虛幻的和平主張，是要我們相信想侵略我們的敵人的善意。自由大韓民國的國家安全受到了致命的動搖。” 實際上將前任政府稱為“反國家勢力”的尹錫悅當天最大限度地提高了批判前政府的力度。尹錫悅表示：“有組織地持續進行虛假煽動和捏造，還用假新聞和怪談動搖和威脅自由大韓民國、否定國家認同感的勢力太多了。我們面臨著很多挑戰和危機。”他還特別指出：“為了金錢和出人頭地，很多人與他們結成壹夥，專搞反國家行為。”分析認為，尹錫悅自參加總統選舉後壹直著意批評運動圈勢力的“利權卡特爾”，這壹次再次暴露出了他的問題意識。 當天，他自我評價說：“就任總統後強化了韓美同盟，將韓美同盟提升為核基礎。只關註朝鮮、被中國無視的韓國外交，已經發展成為與尊重國際規範的五大洋六大洲所有國家緊密合作的全球中樞外交。他還說：“想要推翻自由大韓民國或阻礙發展的勢力正在國家到處構建組織和勢力。這不是保守、進步的問題，而是守護大韓民國認同感的問題。”

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