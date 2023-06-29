酒後駕車導致死亡事故或被查獲三次酒後駕駛，車輛將被沒收. June. 29, 2023 07:50. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 從下個月開始，酒後駕駛導致死亡事故或被查到經常酒後駕駛時，車輛將被沒收。 大檢察廳和警察廳28日發表了《檢警聯合根除酒後駕駛對策》。其中包括，酒後駕駛事故造成死亡或多人受傷、酒後肇事逃逸時，將沒收車輛。5年內有過2次以上酒後駕駛經歷的人發生事故，5年內有過3次以上酒後駕駛經歷的人被發現時，車輛也將被沒收。 如果成為車輛沒收對象，警方將首先申請扣押令，沒收車輛；之後在從法院收到沒收判決後，把汽車收歸國庫。檢方相關人士表示：“其宗旨是，如果發生重大酒後駕駛事故，從警方初步調查開始沒收犯罪工具車輛。如果沒有宣判沒收，將提起上訴等，予以嚴肅處理。” 此外，檢察機關和警方決定原則上拘留經常酒後駕駛者進行調查。另外，還將積極調查為了避免酒後駕駛的處罰而更換司機或幫助同乘者酒後駕駛的情況。 自今年4月大田兒童保護區域（學校區）發生的裴勝雅（音，10歲）死亡事故後，警方壹直在加強對酒後駕駛的查處，計劃在休假季節的今年7、8月份每周五在全國範圍內實施全面管制。另外，為了防止學校區域內酒後駕駛事故，還計劃開展白天時間段的管制。 當天宣布的對策將從7月1日開始實行。檢方相關人士表示：“如果因酒後駕駛相關嫌疑被起訴，將處以與罪相應的嚴懲。”檢方和警方計劃加強對國民的宣傳，使“如果酒後駕駛車輛會被沒收”的認識擴散。 據警方透露，去年查處酒後駕駛案件數（13.0283萬件），回到了新冠疫情擴散之前的2019年水平（13.0772萬件）。隨著各種聚會和酒席的復活，數量比2020年的11.7549萬件、2021年的11.5882萬件大幅增加。

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