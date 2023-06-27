李政厚獲得全明星最多選票……得到粉絲和賽場同事的雙重“認可！”. June. 27, 2023 08:01. by 黃奎引 kini@donga.com. 對球迷和賽場同僚來說，最耀眼的明星都是李政厚（25歲•Kiwoom•照片）。 據韓國棒球委員會（KBO）26日公布的2023職業棒球全明星賽“最佳12人”最終評選結果顯示，李政厚在球迷投票中獲得124.2579萬票（得票率51.9%），在選手團投票中獲得276票（77.7%），在兩項投票中都位居榜首。在球迷投票和全明星投票以7比3的比率合算的總分中，李政厚理所當然的成為第壹名（59.68分）。 這是繼2018年的梁義智（36歲•鬥山）之後，歷史上第二次出現在球迷和代表團投票中均獲得第壹名的選手。特別是李政厚在選手團投票中刷新了最多得票和最高得票率紀錄。李政厚在球迷投票中個人也首次登上榜首，但未能超過梁鉉種（35歲•KIA）去年創下的歷史最高得票數（141.3722萬票）紀錄。李正厚除了出道2年的2018年之外，每年都入選聯賽“最佳12人”。 因被稱為“第二個李政厚”而備受矚目的金瑉錫（19歲•樂天）被選為夢想全明星部門外野手第3位（總分31.57分），這是自2017年李政厚之後，時隔6年再次有高中畢業新人擊球手進入“最佳12人”名單。如果加上2009年的安致弘（33歲•當時KIA）和2019年的鄭宇英（24歲•LG），這是歷史上第四位高中畢業新人選手入選最佳12人。包括金瑉奭在內，樂天隊共有7名球員入選“最佳12人”，成為全明星選拔選手最多的球隊。緊隨其後的是起亞隊，共有4人。今年職業棒球自具備10支球隊體制的2015年以後，首次來自所有球隊的選手都出現在最佳12人名單中。 今年全明星賽將於下月15日在釜山社稷球場舉行，屆時將分為夢想全明星隊（鬥山、樂天、三星、KT、SSG）和分享全明星隊（Kiwoom、韓華、KIA、LG、NC）進行分組對決。去年展開韓國大賽（總決賽）對決的SSG隊主教練金元亨和Kiwoom隊主教練洪元基將分別拿起夢想全明星隊和分享全明星隊的指揮棒。KBO計劃，選出13名參加全明星賽的兩隊主教練推薦選手並發表結果。

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