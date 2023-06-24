金河成轟出賽季個人第6記本壘打，幫助球隊擺脫3連敗陰影. June. 24, 2023 07:46. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 金河成（聖地亞哥教士隊）時隔壹個月再次擊出本壘打，為球隊擺脫連敗局面助了壹臂之力。 23日，金河成在與舊金山巨人隊進行的美國職業棒球大聯盟（MLB）客場比賽中，在第4局上半局擊出了越過左側圍墻的1分本壘打。這是他本賽季個人第6記本壘打，也是自上月25日與華盛頓隊的比賽後，時隔約壹個月再次擊出的本壘打。上賽季金河成擊出了11記本壘打。當天，金河成擊中替補上場的投手傑克•朱尼斯的首球，將球擊出了圍墻外。以1號擊球手兼遊擊手身份首發出場的金河成獲得了2個四壞球上壘，3次有效擊球、1支安打、1打點、2得分的成績，幫助球隊以10比0完勝對手。由此，聖地亞哥隊擺脫了3連敗的慘淡局面。 聖地亞哥隊主教練鮑勃•梅爾文表示：“三位擊球手的本壘打對今天球隊的勝利起到了最大的作用。”聖地亞哥隊當天由曼尼•馬查多和加裏•桑切斯同時擊出3分炮，再加上金河成的本壘打，僅憑借3記本壘打就獲得了7分。舊金山隊在沖擊十連勝的路上遭遇絆馬索，止步於9連勝。 另外，裴誌煥所屬的匹茲堡海盜隊當天以4比6負於邁阿密馬林魚隊，遭遇了10連敗。本場取得3次有效擊球、無安打慘淡數據的裴誌煥的球棒連續5場比賽保持沈默。

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