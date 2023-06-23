大流行過後留下的人行橫道上的違法者二輪車. June. 23, 2023 08:10. . 不知從何時起，經常在人行道上走走停停。特別是和孩子們壹起走路時，神經非常緊張。這是因為不知會從哪裏冒出來的摩托車。在住宅區人行道上，由於泰然自若地行駛或橫穿人行橫道的摩托車，每當在路邊緊緊揪住孩子站著的時候，不快與疑問並存。難道不是摩托車應該要停下小心，而不是人嗎。不是，當初摩托車為什麽會上人行道呢？ 摩托車在人行道上行駛或橫穿人行橫道。雖然這種行為是非法的，但不知不覺間已經成了熟悉的風景。因為隨著大流行時代的送貨文化和快遞商務享受特殊待遇，最迅速配送的摩托車需求暴增。從新型冠狀病毒疫情之後的2021年開始，送貨員從業人員超過了40萬人。僅在壹年前的2020年，還沒有對送貨騎手人力的正式統計。據推測，當時的送貨騎手只有相當於平臺勞動從業人員壹半的10萬名左右。 隨著二輪車的運行呈幾何級數增長，相關交通事故件數也在持續增加。由於送貨時間緊迫，超速行駛，摩托車成了道路上的不法之徒。二輪車交通事故件數在2017年為1.4萬件，但5年內增加到1.86萬件，增加了32%左右。同期，死傷者人數從1.7萬人增加到2.4萬人，增加了41%。 因不是專屬勞動者而處於工傷保險法死角地帶，沒有得到保護的騎手們的困難最近通過工傷保險法的修改在壹定程度上得到了緩解。現在隨著外部活動變得自由，送貨件數和使用者數也比以前減少了。但是，在大流行時代站穩腳跟的二輪車的非正常行駛文化卻依舊在持續固定化。 特別是侵犯人行橫道的摩托車劇增是個問題。2021年二輪車人行道通行被揭發事情為2.0522萬件，比新型冠狀病毒之前的2019年增加了70%。令人擔心的是，“那樣也可以”的安逸認識或念頭在司機和行人身上占據壹席之地。 交通文化體現了壹個社會優先考慮的價值是什麽。即使便利性和效率性下降，將步行權和安全權放在更大的價值上並制度化的社會就是發達國家。法國、瑞士等歐洲國家將汽車市中心行駛速度規定為時速30公裏以下，或美國紐約市將頻繁發生事故的送貨用電動自行車速度限制在時速20公裏以下，都表明步行權比眼前的便利更重要。 韓國的道路文化已經塑造得車比人更舒適。再加上大流行過後留下的二輪車行駛文化，在人行橫道的安全也受到了威脅。文化壹旦站穩腳跟，就很難改變。即使是現在，也應該采取果斷的措施糾正上人行道上的二輪車。

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