通過韓國技術訣竅將勾勒出烏克蘭城市重建的框架. June. 23, 2023 08:09. by 李祝福記者 bless@donga.com. 戰後在烏克蘭構築城市框架的事業中，將投入韓國的技術訣竅。 國土交通部22日表示，今年將把烏克蘭、印度尼西亞等7個國家的8個城市選定為K城市網絡事業對象。作為海外智能城市建設支援事業，每個事業將投入5億韓元左右，共投入40億韓元。 通過此次項目，將制定恢復烏克蘭中部城市烏曼的交通、基礎設施、住宅等的藍圖（總體規劃）。 在印度尼西亞新首都、埃及巴德爾、阿塞拜疆阿格達姆等3個地方將支援智能城市基本計劃的制定，為國內企業的進軍擴大切入點。在孟加拉國朗普爾、越南海防、土耳其薩卡裏亞、印度尼西亞班尤馬等4個城市將為實證國內企業的智能城市技術、產品等提供支援。

한국어