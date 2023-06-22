戰爭的最大受害者. June. 22, 2023 07:54. . 漂亮的少女獨自坐在公園墓地。白襯衫拉長到露出壹條肩膀的程度，流下了眼淚，大眼睛裏禽滿了淚水。少女恐懼地望著右上角。她到底在看什麽呢？為什麽會在這裏呢？ 歐仁•德拉克洛瓦所畫的《墓園裏的孤兒女孩》（1824年•照片）整體上給人壹種孤獨和絕望的印象。從題目中可以看出，畫中的女孩是失去父母的孤兒。太陽落山時，她獨自壹人呆在公園墓地，既沒有親戚，也沒有可以去的地方。 德拉克洛瓦畫這幅畫是在他二十五歲左右，剛參加巴黎沙龍展沒多久的新畫家時期。他原本對自己所處的19世紀現實不感興趣，而是對神話或文學懷有濃厚的興趣，所以描繪了這樣的主題。沙龍展的處女作也是從但丁的新曲中獲得靈感的作品。但是聽到希臘獨立戰爭的消息後，他產生了描繪當代政治事件的歷史畫得到認可的欲望。1822年4月，統治希臘的奧斯曼突厥人在希臘人發動獨立戰爭後殘忍地屠殺希奧島居民，並把他們當作奴隸進行販賣。這壹消息讓德拉克洛瓦像許多歐洲人壹樣憤怒。畫家為了告發屠殺者的暴行、告知戰爭的恐怖和悲慘，畫了高4米的大型畫作《希奧島的屠殺》。這幅少女肖像是為那幅畫作的事前習作之壹。孤兒女孩的形象也反映了畫家自己的人生。德拉克洛瓦雖然出生於巴黎的上流階層，但在7歲時失去父親，16歲失去母親後成為了孤兒。依靠姐姐生活，在經濟上也經歷了艱難的時期。 用不安的視線向上看的孤兒女孩的眼睛裏流下了眼淚。陷入絕望的女孩似乎正在仰望天空。最後是尋找神嗎？還是在埋怨神呢？這幅畫再次提醒我們，戰爭的最大受害者就是最無力、壹無所有的弱者。

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