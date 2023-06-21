“每天每天都是群龍無首”……選管委委員長應改為全職崗位. June. 21, 2023 07:54. . 中央選舉管理委員會是憲法中明示設立依據的憲法機關。國會、法院、總統室等也是憲法機關。如果要廢除憲法機關，就要修改憲法。相反，法務部、外交部等政府部門不是以憲法為基礎，而是以政府組織法為基礎，因此可由政權隨時進行部門改編等。 大多數憲法機關的首長都上班。國會議長去國會，大法院院長去大法院，總統去總統室上班。這是全職工作。根據標準國語大辭典，每天在壹定的時間上班，在規定的時間內工作就是全職。 但中央選舉管理委員長不會到選舉管理委員會上班。因為現任大法官壹直擔任選舉管理委員會委員長。憲法機關長中只有選舉管理委員會委員長是非專職。像中央選舉管理委員會壹樣，各地區的選舉管理委員會也都是由管轄地區法院院長兼任的非全職。 大法官在本職工作之外還要做選舉管理委員會委員長的工作，因此肯定會出現問題。去年3月5日，引發“籮筐投票”爭議的選舉管理委員會委員長盧正熙當時不在京畿道果川中央選舉管理委員會大樓。不是別的選舉，而是在選拔總統的選舉投票過程中，卻發生了嚴重的問題，但該組織的首長連班都不上。 對於這樣的選管委，執政黨相關人士表示：“每天都是所謂的‘（群龍）無首節’。”前任選管委高層人士也表示：“委員長只是按照下面上傳的內容進行裁決，對組織運營、業務並不了解。”自然而然，組織就隨職員們的意願運轉了。選管委職員在正式錄用經歷公告發布之前，就提前告知子女錄用事實，子女在申請書上寫上“父親擔任選舉相關公職”，父親的同事作為面試官參與其中。 雖然壹再出現這種“爸爸機會”爭議加上“大哥機會”，當初選舉管理委員會仍然以中立性、獨立性為由拒絕了監查院的監查。但是，之前在總統大選陣營工作的人士成為選舉管理委員會常任委員，還說不能懸掛寫有“只許州官放火，不許百姓點燈”字樣的橫幅，這真的是政治中立的決定嗎? 在輿論的壓力下，選舉管理委員會最終決定接受監查院對“爸爸機會”疑惑的監查。接著，又將迎來成立60年來首次國會國政調查。雖然這是選舉管理委員會成立以來最大的危機狀況，但應該以此次機會為契機，大規模脫胎換骨。 政界也應該超越對選管委的指責，摸索選管委能夠成為更加中立、獨立的機關的制度方案。首先要將選舉管理委員會委員長轉換為全職，還要修改選舉方法。 民主的基礎是選舉。韓國國民相信普通、平等、秘密、直接選舉所具有的投票力量，並承認其結果。在國民對選管委的信任下降、甚至動搖對選舉的信任之前，選管委應該有所改變。

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