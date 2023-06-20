李在明：“放棄免予逮捕的權利……如果檢方申請拘捕令，將接受傳喚”. June. 20, 2023 08:00. by 朴勛相記者、李允泰記者 tigermask@donga.com,oldsport@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明（照片）19日在國會交涉團體代表演說中表示：“將放棄免予逮捕的權利。” 據分析，由於共同民主黨接連否決對本人等本黨所屬議員的逮捕同意案，被稱為“防彈政黨”的批評愈演愈烈，所以宣布“放棄不逮捕特權”。 李在明當天上午在國會召開的交涉團體代表演說中表示：“（檢方）企圖重新把李在明拉到拍照線上，發送逮捕同意案，讓共同民主黨產生矛盾和裂痕，我不會給他們提供借口。如果檢方申請拘捕令，我會主動到場，接受拘捕令實質審查，表明檢方的無道。”這壹段話是共同民主黨事先發布的演講稿中沒有的內容。該黨核心相關人士表示：“在演講之前才決定放棄不逮捕特權。現在的情況，已和2月份首份針對李代表的逮捕同意案來到國會時完全不同，所以宣布放棄。”這表明，在李在明看來，在審判進行過程中，由於柳東奎的陳述改口等，李在明所涉嫌疑的相關證據變得虛弱無力，因此法院下達拘捕令的可能性很小。 對此，國民力量黨代表（黨首）金起炫表示：“為時已晚了。不要光說不做，付諸實踐比較好。請具體說明如何放棄不逮捕特權。”正義黨代表李正美也指出：“這是失時之嘆。” 李在明在當天的演講中25次提及日本福島核汙染水等相關關鍵詞，繼續展開猛烈攻擊。作為替代方案，他提議“與反對放水的國際社會壹起援助保管費用”。他自我評價稱：“太不像話了。這是避免天文數字般排放災害的現實方法。”對於中國駐韓大使邢海明“幹涉內政”發言引起的爭議，李在明強調：“在應對福島汙染水排放方面，（與中國）也有很多事情要做。”

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