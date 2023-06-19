澤連斯基和普京都拒絕非洲首腦關於結束戰爭的要求. June. 19, 2023 07:54. by 趙은아 achim@donga.com. 具有中立傾向的非洲七國領導人接連會見烏克蘭和俄羅斯領導人，敦促結束戰爭，但兩國都予以拒絕。由於俄羅斯入侵烏克蘭，這些非洲國家糧食供應出現了問題，糧食危機更加嚴重。 據路透社當地時間17日報道，南非、塞內加爾、贊比亞、埃及、剛果（金）、烏幹達、科摩羅等七國領導人16日在烏克蘭首都基輔會見烏克蘭總統澤連斯基，敦促他停止戰爭。對此，澤連斯基堅持，“只有在俄羅斯撤出占領區之後才能進行談判”。他還說：“在目前的情況下，談判只能凍結戰爭。” 非洲七國領導人在第二天17日在俄羅斯聖彼得堡會見了普京總統。南非總統拉馬福薩敦促“戰爭必須結束”，強調通過黑海開放糧食運輸通道、兩國交換俘虜、離開故鄉的兒童返回家園等。 對此，普京表示：“如果承認當事人的正當利益，並按照公正性原則確立和平，我們將同任何人進行建設性對話。”他還責怪烏克蘭稱：“俄羅斯從未拒絕參加有關烏克蘭事態的對話。是烏克蘭拒絕對話。” 據俄羅斯官方媒體塔斯社報道普京在席間向非洲首腦公開了去年3月在土耳其伊斯坦布爾討論過的協議草案文件。普京表示：“該文件明確規定了駐紮部隊規模、裝備和人力數量，而且還有烏克蘭談判團代表對此達成協議的簽名，但烏克蘭放棄了。” 普京就因黑海谷物出口受限導致世界糧食價格暴漲壹事表示：“世界糧食市場危機不是烏克蘭事態的結果，而是因為西方為解決新冠相關問題席卷了世界市場的所有食品。”

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