KBL：“拖欠選手團工資的DAYONE被除名”……自聯賽成立以來參賽球隊首次被除名. June. 17, 2023 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 因拖欠選手團工資等財政問題多次引發爭議的職業籃球DAYONE俱樂部被清退出了聯賽。 16日，韓國籃球聯盟（KBL）接連召開理事會和總會，將DAYONE從會員公司除名。這是自1997年國內職業籃球聯賽創立以來，參加聯賽的球隊首次被除名。KBL表示：“DAYONE自去年成立以來，壹直引發財政問題，每次都違背承諾，因此我們最終得出了沒有正常運營俱樂部的意向和能力的結論。” KBL還表示：“DAYONE不僅沒有解決拖欠選手工資等問題，反而壹貫采取虛假和不負責任的態度，破壞了聯賽的信賴和穩定性”，並表示將向DAYONE的財務總管代表樸諾河和體育總管代表兼球隊老板許宰追究法律責任。 收購好麗友俱樂部，於去年8月創立的DAYONE未能及時繳納聯賽加入費性質的特別會費（共15億韓元）第壹次繳納額5億韓元等，在上個賽季開幕前就出現了爭議。由於母公司大宇造船海洋建設在經營方面遭遇困難，從今年2月開始連選手團的工資都沒能支付。DAYONE在上個月31日召開的KBL理事會上說明了為解決拖欠選手團工資等問題的資金籌措計劃等，到本月15日為止，雖然拖延了半個月的時間，但最終未能避免被除名的命運，在壹個賽季後被趕出了聯賽。 KBL決定尋找收購DAYONE籃球隊的企業。KBL表示：“釜山市表明了組建男子職業籃球隊的意向，因此計劃首先與釜山市壹起討論尋找新收購企業的方案。”如果找不到收購企業，將在下個月21日以DAYONE所屬的18名選手為對象實施特別選秀。除了DAYONE之外，其他9支球隊將分別選走2名球員。如果屆時仍沒有出現收購DAYONE球隊的企業，2023~2024賽季將以9支球隊體制進行聯賽。

한국어