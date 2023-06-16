議會選舉倒計時300天，無法心向朝野任何壹方的首都圈三成民心. June. 16, 2023 07:54. . 據悉，距離明年4月議會選舉還有300天，首都圈的民心並沒有向國民力量黨和共同民主黨的任何壹方傾斜。《東亞日報》9日至12日以2405名首爾、京畿、仁川選民為對象進行輿論調查，對於“明年議會選舉中將投票給哪個政黨候選人”的提問，首爾是國民力量黨占30.8%、共同民主黨占35.1%，京畿是30.6%對37.4%，仁川是30.8%對35.7%。雖然共同民主黨領先，但都在誤差範圍（±3.5%）之內。 被稱為民心熔爐的首都圈投票去向是決定選舉最終勝負的決定性變數。因為在歷屆選舉中，朝野在傳統支持基礎嶺南和湖南地區各自保持優勢，但根據首都圈選舉結果確定了整體局勢。從最近的第19、20、21屆議會選舉結果來看，在首都圈取得好成績的政黨最終占據了國會第壹大黨，掌握了政局主導權。這就是朝野都把生死存亡寄托在首都圈拉票上的原因。 在此次輿論調查中，“牽制政權論”領先“政權穩定論”10個百分點，也是值得關註的部分。因為，在尹錫悅政府迎來第三年之際舉行的明年議會選舉中，對執政勢力的審判輿論很高。據分析，這反映在新政府上臺後經濟狀況沒有得到改善的情況下，包括偏向性的檢察人事引發的“檢察共和國”爭議、與在野黨協治和國民溝通不足等負面民心。這樣的結果可能是要求執政黨進行國政改革。 但共同民主黨的支持率卻不及政權牽制論的回答率。盡管對尹錫悅政府的國政運營持批評態度的應答率很高，但本應進行牽制的共同民主黨作為第壹在野黨的作用似乎並不可靠。這是因為，在糧食管理法等接連立法狂奔、全黨大會紅包疑惑、金南國議員虛擬貨幣投機爭議等不利因素接連不斷的情況下，共同民主黨似乎只專註於派系鬥爭。共同民主黨不能對清算舊態的大膽革新猶豫不決。 至今尚未確定支持候選人的無黨派階層比率接近30%，這從側面證明了國民對巨大兩黨的不信任感。在選舉中，超越固定支持層的無黨派階層選票起到了決定最後勝負的決定票作用。他們拋開陣營理論，具有關註民生問題的中立傾向。朝野都要超越黨利黨略，展開誰更關心民生的競爭。

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