曼城問鼎歐冠聯賽冠軍寶座，瓜迪奧拉作為主帥第二次實現“三冠王”偉業. June. 12, 2023 07:59. by 金正勛記者 hun@donga.com. “（冠軍聯賽）冠軍似乎是由上天決定的。” 曼徹斯特城隊（英格蘭）主教練佩普•瓜迪奧拉11日在與國際米蘭隊（意大利）的2022~2023賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽決賽中以1比0獲勝，獲得“大耳朵杯（big ear•冠軍聯賽冠軍獎杯）”後做出了上述表示。 憑借此次奪冠，瓜迪奧拉作為主教練第三次登上了歐冠聯賽冠軍寶座。他成為首位兩次獲得包括歐冠冠軍在內的“三冠王”的主教練。他在FC巴塞羅那（西班牙）執教時期的2008~2009、2010~2011賽季先後兩次帶領球隊登上了歐冠冠軍寶座。2008~2009賽季，他還獲得了西班牙國王杯的冠軍，實現了三冠王。當時，“足球之神”裏奧內爾•梅西在巴塞羅那踢球。 瓜迪奧拉離開巴塞羅那俱樂部後，也多次為所屬球隊捧起了聯賽冠軍獎杯。從執掌拜仁慕尼黑隊（德國）的2013~2014賽季開始，他連續3年登上了德甲冠軍寶座。2016~2017賽季成為曼城隊主教練的他，到本賽季為止包括3連冠在內，共5次獲得英超聯賽（EPL）冠軍。 但自從離開巴塞羅那後，瓜迪奧拉教練就壹直未能獲得冠軍聯賽冠軍。他在擔任曼城隊主教練後，曾3次進入歐冠8強，並分別進入半決賽和決賽。因此，被稱為“當代最佳戰術家”的他，壹度被評價為“沒有梅西就無法獲得歐冠冠軍的主帥”。 作為主教練，時隔12年再次懷抱“大耳朵杯”的瓜迪奧拉教練發表奪冠感言說：“我累了。很平穩，而且很滿足。”

한국어