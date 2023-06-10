像機器壹樣連軸轉的BTS迎來“軍白期”，好不容易能緩口氣. June. 10, 2023 08:40. by 朱賢宇記者 woojoo@donga.com. 防彈少年團（BTS）在出道9周年的去年6月發表了炸彈宣言。在每年和粉絲們壹起像慶典壹樣享受的YouTube內容“真正的防彈會餐”中，宣布暫時中斷團體音樂活動。他們訴苦表示：“正在硬擠。太痛苦了”，“感覺變成了機器。” 實際上BTS自2013年6月出道以來壹直不停地奔跑著。從2017年5月在美國公告牌音樂大獎上獲獎開始，2018年5月作為韓國歌手首次在公告牌主專輯排行榜“公告牌200”上獲得了第壹名。2020年9月憑借《Dynamite》成為首位在Billboard主單曲排行榜“Hot 100”上占據榜首的韓國歌手，書寫了新的歷史。2021年6月和7月分別憑借《黃油》和《Permission to Dance》連續登上Hot 100榜首。同年9月，他們在聯合國大會上發表演講，對因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）而疲憊不堪的世界人發揮了“善的影響力”。去年5月他們還訪問了美國華盛頓白宮，與喬•拜登總統進行了面談。 消化了如此繁忙日程的BTS成員們表示，活動中斷後的行動是“第二章節”。J-HOPE（本名鄭號錫•29歲）當時表示：“希望大家能夠認識到這是壹個健康的計劃。只有這樣，組合才能更加穩固。” 之後成員們發行個人專輯或制作個人YouTube內容，開始了新的步伐。成員JIMIN（本名朴智旻•28歲）憑借首張個人專輯再次登上了今年4月的“Hot 100”榜首。大哥JIN（原名金碩珍•31歲）和J-HOPE分別於去年12月和今年4月入伍。 成員入伍後，BTS也利用入伍前錄音的音源，接連推出了7人全部參與的新曲，從未離開過粉絲俱樂部“阿米”們的視線。繼上月發表新曲《The Planet》後，在出道10周年之際，9日又推出了新曲《Take Two》。 今後剩下的5名成員也將依次入伍，經歷“軍白期（軍隊+空白期）”。Hybe也正在尋找填補BTS空白的對策。Hybe議長房時爀（51歲）在今年3月的寬勛論壇演講中曾表示“不管BTS的存在與否，都要尋找對策”，提到了引進Multi-Label體制和擴大粉絲平臺“Weverse”等計劃。

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