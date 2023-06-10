奧爾特曼、布洛克曼等12名高管同行，“應該從現在開始討論AI限制”. June. 10, 2023 08:45. by 李溪泉記者•池民九記者 iamsam@donga.com,warum@donga.com. “必須從現在開始討論人工智能（AI）規制，才能應對今後的急速技術發展。我認為韓國可以在規制等AI領域起到領導作用。”（薩姆•奧爾特曼） 9日訪韓的Open AI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼陪同格雷格•布洛克曼會長（共同創始人）和投資總管布萊德•萊特坎普等12名管理人員集體出動，受到了關註。他目前正在歐洲和中東國家等全世界巡訪，考察各國AI產業現狀，同時聽取各國對AI限制的意見和現狀。中小風險企業部相關人士當天解釋說：“訪問其他國家時，通常只有2~3名相關人士陪同，可見此次對韓國的關心很大”，“布洛克曼會長同行也是首次。” 特別是當天壹起訪韓的布洛克曼會長與韓國還有特別的緣分，他的妻子、Open AI總管（Chief of Staff）安娜•布洛克曼是韓國出身。在座談會上用韓語問候“您好”的他介紹說：“我擁有跆拳道黑帶，中學時還曾訪問過在韓國舉行的夏令營。”布洛克曼會長還表示：“在美國，新技術問世後，我們只會覺得‘原來如此’，但韓國更有能量思考實現怎樣的變化。”當被問到“吃過辛奇（韓式泡菜）嗎”時，奧爾特曼CEO還豎起了大拇指說，“吃過。” 奧爾特曼CEO當天談到用AI制作的內容的著作權問題時表示：“如果利用AI制作與BTS相似的歌曲，BTS也應該從中受益。正在考慮對內容創作者進行補償。”布洛克曼會長表示：“我認為不應該限制AI技術本身，而是應該對AI的應用事例進行限制”，“如果限制技術本身，無論如何都會出現迂回使用的現象。” 奧爾特曼CEO原計劃9日在韓國停留壹天，但訪韓前延長了日程，並參加了10日上午舉行的“世界幣（WorldCoin）”相關活動。據悉，在此次活動中也將與韓國的AI相關創業企業見面。世界幣是奧特曼CEO設立的區塊鏈企業，用名為“Orb”的虹膜識別設備掃描人的虹膜，與區塊鏈連接，並向參與該技術的人發放“世界幣代幣”。其宗旨是，以此為基礎，長期在網上區分人類和AI機器人，而代幣則用來支付今後應對AI導致的失業等問題的普遍基本收入。

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