特朗普被美國聯邦政府起訴……受到涉嫌違反間諜法等7項指控. June. 10, 2023 08:45. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 《紐約時報》等媒體當地時間8日報道稱，美國法務部將以卸任時擅自泄露機密文件、違反間諜法、虛假陳述、陰謀妨礙調查等7項違反聯邦法的嫌疑，對前總統特朗普（照片）提起刑事訴訟。 法務部方面雖然尚未正式確認，但特朗普當天也在社交媒體“真實社交”上表示，“腐敗的拜登政府起訴了我”，並稱收到了住宅海湖莊園所在的佛羅裏達州聯邦法院的傳票。今年3月，特朗普成為首位被紐約州曼哈頓地方檢察廳以偽造文件等嫌疑起訴的美國前任和現任總統。這次是遭到聯邦政府起訴的處境，這也是第壹次。 特朗普涉嫌在2021年1月卸任時，將應該留在白宮的機密文件帶回家藏匿，並妨礙聯邦調查局尋找。 去年8月，聯邦調查局搜查了特朗普的住宅，回收了100多件機密文件。特朗普表示，拜登、前副總統邁克·彭斯也涉嫌泄露機密文件，訴苦說自己冤枉。相反，法務部方面則針鋒相對地表示：“與兩人配合調查（的態度）不同，特朗普壹直妨礙調查。” 特朗普的支持率在遭紐約州檢察機關起訴後暴漲，在目前10多人競爭的共和黨總統候選人競選中獨占鰲頭。此次是否也會出現類似的情況備受關註。特朗普13日表示，將出席邁阿密法院。

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