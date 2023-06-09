美國限制中國半導體，歐洲趁虚而入. June. 09, 2023 08:17. by 金祺容 kky@donga.com. 在美國開始重組排擠中國的全球半導體供應網的情況下，中國開始與歐洲半導體公司進行大規模合作投資。歐洲希望填補因美國對華出口限制而產生的中國國內半導體空白，同時提高全球半導體市場占有率，與迫切需要確保半導體技術的中國壹拍即合。 據香港《南華早報》8日報道，總部位於瑞士日內瓦的汽車半導體巨頭意法半導體（STM）和中國三安光電前壹天在中國主要制造中心重慶就設立32億美元（約4.18萬億韓元）規模的半導體合作風險企業達成了協議。重慶市政府也將為這項合作風險投資提供資金。 新公司計劃生產碳化矽半導體。在用於電動汽車、太陽能、風力發電部門的碳化矽半導體方面，中國具有優勢。去年8月，美國將碳化矽半導體列入未經美國政府批準不得向中國出售的出口限制對象。據分析，中國決定增設碳化矽半導體生產設備是為了尋找繞過美國出口限制的途徑。三安光電首席執行官西蒙·林期待地表示：“（與意法半導體的合作風險投資）將成為中國市場廣泛使用碳化矽半導體的主要原動力。” 意法半導體總裁兼首席執行官讓-馬克·奇瑞（Jean-Marc Chery）在聲明中表示：“中國在電動汽車產業中正在迅速行動，意法半導體正在很好地構築電動汽車領域的地位。與當地合作夥伴壹起制造專用代工（半導體委托生產）是適應中國需求的最有效的方法。”《南華早報》分析說：“意法半導體在中國活動了約40年，以此為基礎，在美中技術競爭激化的情況下，也在加強與中國的關系。” 《南華早報》解釋說，意法半導體和三安光電在重慶的合作風險投資是在美國限制對華尖端半導體、設備出口的情況下，中國強調以28納米成熟工程為中心維持半導體競爭力的意誌。美國去年10月規定，如果向中國銷售可以生產14納米以下系統半導體、18納米以下DRAM、128層以上NAND閃存的設備及技術，必須得到許可，因此實際上禁止了向中國出口。

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