“韓國佛教不偏不倚，寬廣深厚”……教韓國學的外國人. June. 08, 2023 09:00. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “韓國佛教的特點是不偏向壹方，認為參禪和經典學習都很重要。那麽寬廣，那麽深厚。” 上月30日，在首爾中區東國大學舉行了“外國人眼中的古典文本-崔致遠”邀請演講會。講師是美國楊百翰大學（Brigham Young University）亞洲•遠東地區語言學教授理查德•麥克布萊德（54歲）。在大學教韓國學和佛教學的他在國際韓國學界獨樹壹幟。他說：“韓國學研究主要集中在著名人物和事件上”，“希望能研究更多樣的對象。” ―很好奇您學習韓國學的契機嗎？ “1988年我作為傳教士第壹次來到韓國，住在釜山及其附近。那時第壹次接觸到了新羅文化。對我來說，這是壹個非常驚奇的新世界。回到美國後在大學攻讀亞洲學和韓語雙學位，1994年進入延世大學外語學堂學習了更多的韓語。因為想更深入地了解韓國和韓國文化。本來是讀經營學，但心總是向著韓國學，在加州大學洛杉磯分校（UCLA）以《佛教信仰和華嚴思想》獲得了博士學位。多虧了韓國，才能維持生計。哈哈哈。” ―韓國人也只知道片面的崔致遠，您怎麽看？ 《崔致遠傳》是壹部講述新羅時代天才崔致遠與鬼神之間的奇遇故事的漢文小說。之所以對《崔致遠傳》感興趣，是因為其中有很多可以窺見新羅時代的人和那個時代中國人的想法。雖然中國也有很多關於幽靈、鬼神的故事，但崔致遠接受了這壹說法，並使其更加豐富多彩。這本書對我更深入地理解韓國和韓國人起到了很大的幫助。 ―您認為韓國佛教與其他國家的不同之處是什麽？ 在佛教中，把壹下子醒悟過來，不再需要修行的境界叫做“頓悟頓修”。雖然仍然存在這種主張，但大體上韓國佛教強調的是高麗時代的普照國師知訥覺悟後也要繼續修行，才能維持覺悟境界的“頓悟漸修”。所以參禪和學習都很重要。因為不偏向任何壹方，所以有寬廣而深厚的壹面。 ―聽說您正在把《三國遺事》和佛經翻譯成英文？ “與K-POP不同，韓國學、韓國歷史在國外並不為人所知。韓國人熟悉的‘禪’也是如此。英語是‘Zen’，是‘善’的日語發音。事實上，韓國佛教比日本佛教更發達，但遺憾的是用日語被世界所熟知。研究者們將《三國遺事》翻譯成英語也是出於同樣的原因。” ―作為研究韓國學的外國學者，很好奇您想說的話？ “韓國學研究集中在非常有名的人物或事件上，感到很遺憾。研究《洪吉童傳》的學者很多，但研究《田禹治傳》的人並不多。關於金庾信的研究雖然很多，但《朴氏夫人傳》（作者不詳的朝鮮時代小說）的研究卻很少。如果能研究更多樣化的對象，就能更好地向世界宣傳韓國。”

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