“把意大利的核心球員卡薩代伊控制住”……韓國隊期待以光速反擊沖破通往決賽之路. June. 08, 2023 09:01. by 金培中 wanted@donga.com. “在大賽舉行之前，我們的目標是奪冠。” 參加2023國際足聯（FIFA）U-20世界杯小組賽兩場比賽的樸勝浩（仁川）在韓國和意大利的大賽4強賽前夕做出了上述表示。朴勝浩在上月26日與洪都拉斯隊進行的小組賽F組第2場比賽的下半場17分鐘攻入扳平比分的進球。但是在這場比賽中他的腳踝嚴重受傷，為了接受手術，在大賽途中於1日回國。朴勝浩表示：“球員們現在都充滿了自信。隊友們讓我再次來阿根廷觀看決賽。” 韓國隊將於9日上午6時在阿根廷拉普拉塔體育場與意大利隊爭奪壹張決賽入場券。意大利隊到本屆大賽為止，已連續3屆進入4強。大賽歷史最好成績是第3名（2017年）。在2019年大賽上意大利獲得了第4名。在本次大賽中，意大利隊以小組賽D組第2名（2勝1負）的成績進入了16強。在與英格蘭隊的16強賽上，意大利隊以2比1戰勝了對手，接著在與哥倫比亞隊的8強賽上又以3比1戰勝對手，進入了半決賽。意大利隊在5場比賽中攻入11球，失6球。 意大利隊最需要警惕的球員是，在本次比賽中以6粒進球（2次助攻）排在射手榜首位的中場球員切薩雷•卡薩代伊（雷丁）。在到8強賽為止進行的5場比賽中，他在射門次數（20次）、跑動距離（71.72公裏）、短距離沖刺（362次）等方面均排在隊內第壹位。卡薩代伊利用身高優勢（186厘米）的頭球、帶球、傳球等都非常出色。在本屆大賽上攻入的6粒進球中，有3粒是頭球。去年8月與切爾西（英格蘭）簽訂6年合同的卡薩代伊在今年1月租借到雷丁（英格蘭）後，參加了15場比賽，打進1球。韓國代表隊主教練金殷中表示：“卡薩代伊的比賽運營能力非常出色，進球能力也很強。切爾西引進他是有原因的。” 繼2019年大賽之後，連續2屆進入4強的韓國隊在與意大利隊的U-20世界杯交鋒戰績方面，以2戰2勝保持領先。韓國隊是進入本屆大賽4強的唯壹壹支保持不敗（3勝2平）的球隊。韓國隊在5場比賽中攻入8球，被對方攻入5球。韓國代表隊的優勢是以強韌的體力為基礎，快速轉換攻守和反擊、定位球。韓國隊的8粒進球中有4粒來自定位球進攻，且都是制勝球或扳平比分的進球。韓國隊通過從上月7日開始在巴西聖保羅進行的為期10天的轉地訓練，集中調整了定位球進攻。定位球的出發點就是隊長李勝元（江原）的右腳。在球隊獲得任意球、角球的情況下，李勝元作為罰球手出場，貢獻了4次助攻（1粒進球）。李勝元目前占據本屆大賽助攻榜頭名位置。 FIFA在韓國和意大利的半決賽之前選出了兩隊的關鍵球員，韓國是金誌洙（城南），意大利是卡薩代伊。中後衛金誌洙在本屆大賽的5場比賽中全部首發出場，引領了韓國的後防線。 韓國隊在比意大利隊晚壹天的5日進行了8強賽。意大利隊在與哥倫比亞隊的8強賽上，上下半場共踢了90分鐘（正規時間），但韓國隊在與尼日利亞隊的8強賽上，算上加時賽共踢了120分鐘。金主教練表示：“我們的球員們在這段球員生涯中，從來沒有像這次壹樣在短時間內消化這麽多很的比賽”，“恢復起來並不容易。相信球員們在球場內每場比賽都會全力以赴。”

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