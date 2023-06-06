兩個丹麥人. June. 06, 2023 07:58. . 郁金香的國家丹麥雖然看似是與戰爭淵源遙遠的國家，但長期以來壹直是軍事強國。在現代戰爭史中，也有兩名丹麥軍官不可或缺。陸軍士官學校首席畢業生赫爾穆特•馮•毛奇加入德軍，創立了參謀本部，成為了近代軍事組織和戰術之父。馬斯•約翰•布克-利內曼雖然沒有毛奇那麽有名，但在戰爭史上也留下了非常珍貴的業績。19世紀，隨著鋼絲投入到槍和大炮中，火力急劇上升。對於野戰士兵來說，這意味著集體死亡。從此，戰場變成了人類之前從未見過的殺戮場。 槍和大炮作為死神名震戰場後，士兵們找到了藏身地下的方法。壹旦炮火開始爆炸，趴下的士兵們就會動員手和勺子向地面下方挺進。雖然看似謊言，但哪怕是往下鉆進5厘米，士兵的被殺傷率也會稍微降低壹些。戰壕從古代戰爭開始就存在，但個人壕成了所有士兵的防彈衣。曾是丹麥中尉的利內曼在1867年開發出了所有士兵都可以輕松攜帶的野戰鏟，並推向了世界。1870年丹麥陸軍引進了野戰鏟作為必備裝備。歐洲各國緊隨其後。 在軍隊裏，士兵們的真正朋友是野戰鏟。流行著“在軍隊裏拿著野戰鏟的時間比拿著槍的時間更多”這樣的幽默，現代野戰鏟的始祖是利內曼的野戰鏟。戰壕的威力比想象的要大。士兵們用野戰鏟挖的戰壕使步兵突擊開始前進行的重炮炮擊失效了。以美國的南北戰爭為首，從19世紀末開始的所有戰爭中，戰壕成了巨大的戰術武器。烏克蘭戰爭中最令人震驚的場面是用手榴彈攻擊戰壕裏的士兵的無人機。現在士兵似乎無處可藏了。守護士兵200年的戰壕面臨危機。盡管如此，戰壕仍然非常活躍，雖然目前仍然有效，但考慮到無人機的可怕開發速度，也許現在需要新的利內曼的裝備。那是什麽呢？

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