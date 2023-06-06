朝鮮從東倉裏發射場向“移動式組裝建築”中心地帶移動設備. June. 06, 2023 08:00. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 衛星照片捕捉到了朝鮮在平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場不停移動設備的動向。有分析認為，朝鮮在5月31日發射衛星的運載工具“千裏馬-1”型發射失敗後預告了新的發射，因此朝鮮已經開始在本月內發射軍事偵察衛星的事前工作，準備在原有的發射場而不是在新近失敗的發射場發射。 “美國之音”5日報道稱，對民間衛星照片企業“星球實驗室”3日拍攝的衛星照片進行分析的結果顯示，東倉裏發射場移動式組裝建築移動到了發射墊的中心。5月29日的衛星照片顯示，該移動式建築位於發射場西側的發射架（門型鐵塔）方向，但此次拍攝結果卻轉移到了中心位置。移動式建築在組裝火箭的主處理建築和發射臺之間往返140米距離。 “美國之音”報道稱：“在朝鮮公開宣布第二次發射的情況下，西海衛星發射場的核心設施出現動向，這是值得關註的變化。”雖然出現了移動式建築遠離發射臺的動向，但觀測到這種動向本身就可能是發射的重要征兆。韓國國家戰略研究院導彈中心負責人張永根（音）也表示：“移動式建築可以根據需要數次往返於鐵軌之間。雖然很難斷定是因為什麽原因移動，但可以看作是追加發射的征兆。” 上個月發射偵察衛星之前，朝鮮曾將移動式建築從此次捕捉到動向的現有發射場和新發射場都移動到了發射架壹側。此後，朝鮮只在3公裏外的新發射場發射了偵察衛星。對此，有分析認為，在現有的發射場設置移動式建築有可能是偽裝戰術。 在這種情況下，有觀察人士認為，此次只在原先發射場捕捉到了動向，因此朝鮮可能沒有選擇失敗的新發射場，而是選擇了原有的發射場作為追加發射場。韓國政府消息靈通人士強調稱：“不能保證朝鮮此次移動式建築的動向不是偽裝的。軍方當局也在密切關註動向。”他還補充道：“正如朝鮮宣稱的那樣，本月內再次進行挑釁的可能性很大。”

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