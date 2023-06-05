曹秀美：“現在是全世界人來到韓國學習聲樂的時代”. June. 05, 2023 07:45. by 趙은아 achim@donga.com. “現在全世界的人都應該來韓國學習聲樂了吧？” 負責審查伊麗莎白女王音樂大賽聲樂部門的聲樂家曹秀美（61歲）在決賽最後壹天的3日（當地時間）在布魯塞爾韓國文化院接受東亞日報采訪時表示：“韓國的古典音樂教育體系非常完善。”她強調說，“在韓國學習聲樂的參加者發音完美的德語，音樂水平也令人驚訝。” 在東方人稀少的歐洲古典音樂界，成為亞洲第壹個首席女歌手的曹某對後輩們的活躍表現感到欣慰。她在4日淩晨聽到金泰翰（音）奪冠的消息後，不禁熱淚盈眶。 “20世紀80年代初在歐洲活動時，因為東方臉蛋和姿態不適合歌劇而被拒絕過很多次，所以想盡辦法讓自己看起來像外國人。但是現在，從韓國來的本身（實力）就是出場費（保證）。” 曹某接著指出，“與觀眾的溝通能力、領袖風範、性格、語言能力”是優秀聲樂家的條件，並表示：“因為音樂技巧是最基本的，所以（審查時）連看都不看。” 雖然最近K-POP在全世界大受歡迎，但是曹某認為“韓式古典音樂”成功的可能性更大。她解釋說：“因為古典音樂是包含歷史或故事的不朽音樂類型。”她還笑著說，“韓國人（無論做什麽）都有想看結尾的壹面，所以韓國古典音樂應該會永遠存在。”她還表示，將繼續進行與K-POP合作的唱片制作及演唱會。 對於60多歲依舊在現場旺盛活動的秘訣，曹某表示：“不會輕易陷入低谷。在困難的時候，我會像學者壹樣寫文章，尋找自己是否處於低谷、遇到的問題是什麽、解決方法是什麽。”對於陷入低谷的後輩們，她建議表示：“對於像站在舞臺上的人們壹樣敏感、感性的人來說，最重要的是我的‘光’。因此，應該遠離那些想熄滅‘火’的人。” 曹某表示，明年以自己的名字設立的“秀美-曹國際聲樂大賽”將在法國巴黎近郊省舉行。

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