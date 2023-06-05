美籍韓人遊艇會長：“像1903年韓國人橫越太平洋前往美國時壹樣挑戰”. June. 05, 2023 07:46. by 仁川=孔升培記者 ksb@donga.com. “今年是韓國人移民美洲120周年，還實現了同胞們的夙願——設立海外同胞廳，為了表示紀念，我們像120年前壹樣嘗試了橫渡太平洋。” 4日上午，仁川市中區王山海上俱樂部。今年3月4日乘坐遊艇從美國洛杉磯出發橫渡太平洋的美洲韓人遊艇俱樂部會長南振宇（音，63歲）這樣說道。包括南振宇在內的4名隊員盡情享受著長達1.4萬公裏的93天航海結束的瞬間，露出了燦爛的笑容。 2016年最早創建美洲韓人遊艇俱樂部的南振宇，為了紀念韓人移民美洲120周年，決心挑戰夢想中的橫渡太平洋。其宗旨是，逆向追溯1903年當時的祖先們從仁川出發，經過塞班、夏威夷到達洛杉磯的航線，回顧韓國人移民的歷史。 南振宇表示：“有過漆黑的夜晚、在海上遇到暴風雨等很多可怕的瞬間，但是因為有隊友們，所以才能戰勝。”他還強調：“事先完全不知道塞班島、夏威夷的韓人會熱情地迎接，那時候再次感受到了韓人的深厚感情。” 仁川市計劃在5日在松島舉行的海外同胞廳設立紀念活動中，向他們贈送感謝牌。當天正式成立的海外同胞廳將全權負責世界730萬名在外同胞的相關政策。南振宇表示：“作為同胞之壹，新設海外同胞廳是壹件非常令人高興的事情。期待它成為對韓人提供實質性幫助的機構。”

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