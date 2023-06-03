近五成全租合同為逆全租……下半年更危險. June. 03, 2023 08:22. . 有分析稱，雖然隨著全租詐騙的損失擴大，國會通過了支援租房者的法律，但全租房價格下降導致的“逆全租難”才剛剛開始。進入今年以來，簽訂的公寓全租合同中，近壹半是房東要向租戶支付全租金下降部分的交易。全租房價格暴跌的地方公寓、新建別墅的情況更加嚴重。 《東亞日報》采訪組對今年1月至4月和2年前同期達成的全國公寓全租合同進行了比較分析，結果發現47%的全租價格低於2年前。由此，房主向租房者退還的降價租金共達2.5萬億韓元，平均每套8400萬韓元。能夠貸款固然是萬幸，但是因為房東沒能籌集到錢、想搬都搬不走的租戶正在增加。 地方公寓的情況更加糟糕。大邱和世宗市公寓的82%和67%的全租價格比2年前有所下降。由於詐騙損失集中發生、全租房價格暴跌的新建別墅，情況也很嚴重。今年下半年結束租賃期限的全國每10棟新建別墅中，就有8棟的全租價格比房價高，因此預計不能加入住宅城市保證公社的全租金返還保證。 再加上從今年8月開始，圍繞全租金返還問題，房主和租戶發生矛盾的“逆全租海嘯”很有可能襲來。因為2020年7月修改租賃法後以暴漲的價格簽訂的租賃合同將正式到期。據韓國銀行推算，截止到4月份，全國有102.6萬套逆全租危險家庭，其中今年下半年29萬套、明年上半年31.6萬套將合同期滿。預計，房主要交的全租金下降部分將達到數十萬億韓元。不能及時收回全租金的租戶、房屋被拍賣的房東必然會劇增。 要想防止平民經濟崩潰和租賃市場混亂，只能擴大貸款，讓房主返還全租金下降的部分。如果全租金返還目的明確，有必要放寬總負債本息償還比率（DSR）、住宅擔保認定比率（LTV）的限制。與此同時，金融當局還應該進行周密的監督，以防止好不容易回到穩定趨勢的家庭貸款再次暴增或金融公司虧損擴大。

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