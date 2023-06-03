美國就上調債務上限達成的協議在眾參兩院獲得通過……消除了違約之憂. June. 03, 2023 08:23. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 美國聯邦政府的債務上限協議案當地時間1日在國會眾議院和參議院都獲得通過。美國有可能陷入歷史上首次“債務違約”的憂慮由此徹底消除。在兩極化嚴重的美國政界，執政的民主黨和在野的共和黨破例齊心協力，得到了好評。 根據該法案，民主黨可以將此前主張的目前31.4萬億美元（約4.17京韓元）的聯邦政府的債務上限適用推遲到2025年1月。也就是說，今後約1年半內，超過債務上限的錢也可以不經國會批準直接使用。另外，共和黨主張在2024財年（2023年10月至2024年9月）凍結非國防支出，軍事支出增加3%，加強對低收入階層糧食支援制度的勞動條件等也被接受。 美國總統拜登在參議院通過協議案後立即發表聲明說，“超越黨派的協議對美國經濟和美國人來說是壹場巨大的勝利”，表示歡迎。他在簽署該法案後，決定在美國東部時間2日下午7時（韓國時間3日上午8時）舉行對國民講話。在總統簽字後，法案就立即生效。

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