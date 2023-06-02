青瓦臺舉行特別展，李承晚打字機，金泳三慢跑鞋，盧武鉉讀書臺……. June. 02, 2023 07:55. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 文化體育觀光部為迎接青瓦臺開放壹周年，將從6月1日至8月28日在青瓦臺舉行“我們國家總統們的故事-這裏有總統們”特別展。 在青瓦臺本館世宗室和仁王室舉行的此次展示會上，還將介紹歷屆12名總統的各種道具和道具中的故事。李承晚總統的必備品打字機是1953年7月6•25戰爭停戰後，在與美國簽訂《相互防衛條約》協議時使用的。當時78歲的李總統喜歡用“雙指打字法”打字。 對於喜歡在青瓦臺綠地院晨跑的金泳三總統來說，慢跑鞋是象征性的道具。據悉，1993年發表金融實名制時，金總統以比平時快壹倍的速度奔跑，在發表重要政策之前放松緊張情緒，整理了想法。盧武鉉總統的代表道具是1974年制作的“改良讀書臺”。獲得新產品創意案專利的該讀書臺可以調整角度，即使躺著也能看書。 在春秋館舉行的《招待，場》展示會上，將展示20世紀80年代韓國國內首次制作的中國原裝碗等在青瓦臺使用的餐具和家具等。展期相同。

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