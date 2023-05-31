韓國是唯壹壹個家庭債務高於國內生產總值的國家……應防範債務海嘯. May. 31, 2023 07:51. . 據統計，盡管持續近兩年采取通貨緊縮的基調，但考慮到國家的經濟規模，韓國家庭債務在世界主要國家中居首位。家庭債務超過國內生產總值（GDP）的國家只有韓國。在經濟持續低迷的情況下，達到極限的家庭債務有可能對金融和經濟整體造成連鎖沖擊，因此急需制定先發制人的對策。 據國際金融協會的世界債務報告，以第壹季度為基準，韓國的國內生產總值與家庭負債的比率為102.2%，在34個國家中最高。由於韓國銀行上調基準利率，從去年下半年開始家庭負債增加趨勢有所減弱，但仍然未能擺脫第壹名的不光彩。有分析稱，由於新冠疫情期間個體戶危機和“舉債投資”熱潮重疊，史無前例地增加的家庭負債難以恢復到以前的水平。 超過1800萬億韓元的家庭債務與景氣停滯、高物價等相疊加，很有可能導致貸款不良和脆弱家庭接連破產。已經超過第壹季度收入的赤字家庭達27%。老百姓主要使用的儲蓄銀行滯納率也在3月底平均超過5%。從低信用、低收入階層、小型個體戶等弱勢群體開始，正在陷入債務危機。 國內外機構紛紛將韓國今年經濟增長率預測值下調至1%出頭，不能排除因危險程度而增加的家庭債務加速經濟停滯的可能性。韓國銀行在最近的報告中警告，如果國內生產總值與家庭債務的比率超過80%，經濟增長率就會下降，經濟蕭條的概率也會提高，而現實已相當於脫離了臨界值。再加上最近因貸款利率下降和房地產交易增加而停滯的家庭債務有可能再次增加，因此更加令人擔憂。 對韓國經濟的致命弱點——家庭債務的警告並非最近壹兩天的事情。雖然沒有包括在債務統計中，但如果包括成為韓國經濟導火索的全租保證金或事實上無異於家庭債務的個體戶貸款，就要應對負債海嘯同時襲來的可能性。到今年9月，政府為應對新冠疫情延長貸款期限和推遲償還利息的措施也將結束，先發制人的應對時間已所剩無幾。政府和金融圈在劃時代地減少負債總量的同時，還要集中管理償還能力下降的債務人，防止虧損擴散到整個經濟領域。

한국어