選管委考慮委托調查被曝“特別錄用子女疑惑”的事務總長和次長. May. 31, 2023 07:53. by 趙權衡記者、趙東柱記者 buzz@donga.com,djc@donga.com. 中央選舉管理委員會正在積極討論委托調查涉嫌特惠錄用子女的事務總長樸贊鎮（音）和事務次長宋奉燮（音）。據分析，這是考慮到作為選管委實際第壹、第二把手的兩人作為政務職在沒有懲戒程序的情況下辭職的批評而采取的措施。選管委委員長盧泰嶽（音）就此次爭議首次表示“很抱歉”，但執政黨再次敦促盧泰嶽辭職。 ● 選管委31日發表聲明，委托進行調查 據政界30日透露，正在調查選管委幹部子女錄用疑惑的選管委特別監查委員會正在討論委托對樸贊鎮和宋奉燮進行調查的方案。這是根據不能排除兩人在子女招聘過程中行使不正當影響力的判斷而做出的決定。樸贊鎮去年身為事務次長，對自己的子女被錄用時最終批準錄用，這壹事實被傳開後，引起了更大的爭議。兩人在子女被錄用時也沒有根據內部規定進行私人利害關系申報。 預計選管委將在31日的全體會議上聽取並批準對兩人進行委托調查的必要性。這可能是意識到了兩人沒有受到懲戒就“逃避性辭職”的批評。樸贊鎮和宋奉燮是部長、副部長級政務職，不是懲戒對象，因此即使就此退休，也不會受到削減公務員退休金、限制公職再任用等不利影響。 此外，選管委當天在從上午10時開始的2個小時內，聽取了增加到11人的前任和現任職員的子女聘用情況報告，並討論了制度改革方案。選管委計劃於31日通過追加會議，以盧泰嶽的名義發表聲明。預計聲明中將包含制度改革方案和與國民權益委員會聯合全面調查方針等。盧泰嶽當天會見記者時表示：“計劃進行全面調查。內部正在積極討論（與權益委員會進行聯合調查）。” 盧泰嶽當天還表示：“讓國民擔心，感到很抱歉。”這是自去年3月9日大選事前投票中發生“籮筐投票”爭議時時任選管委委員長盧正熙道歉以來的第壹次道歉。但盧泰嶽就執政黨敦促其辭職壹事表示：“明天將表明委員會的立場。”選管委相關人士表示：“盧委員長的辭職目前完全不是考慮的事項。” ● 執政黨提出次長女兒被提名為內定疑惑 執政黨當天追加提出了宋奉燮的女兒宋某從招聘計劃階段開始就被內定的疑惑，並向選舉管理委員會施壓。據國民力量黨國會議員全鳳民（音）辦公室透露，忠北選舉管理委員會《2018年經歷競爭錄用考試實施計劃》文件中記載了宋某和A某等2人的個人資料。宋某在沒有公開公告的情況下，以接受地方自治團體推薦等方式錄用的“非多數人錄用”方式進入了選管委，從選拔階段開始就共享了個人資料。 相反，同樣以非多數人招聘進行的2015年全北選管委、2016年蔚山選管委招聘計劃文件中，都沒有記載個人資料。國民力量黨政策委員會議長樸大出當天在院內對策會議上就相關文件表示：“不得不認為這是為特定人、特定人而制定的招聘計劃。” 執政黨就選管委“拼爹”疑惑增加到11件壹事表示：“這是不可思議的伏魔殿。”國民力量黨院內代表“金起炫”當天批評稱：“（選管委的調查）不應該限定在5級以上，而應該對全體職員進行全面調查。不是選管委內部自查，而是需要徹底的調查。”執政黨反復要求盧泰嶽辭職。國民力量黨發言人姜民國表示：“明天（31日）發表立場，只能是盧委員長向國民道歉並表明辭退立場。”

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