特裏耶導演，作為女性第三次獲得戛納金棕櫚獎. May. 29, 2023 08:07. by 崔智善 aurinko@donga.com. “獲得金棕櫚獎的女性只有三名，這讓我很吃驚。我們站在深刻變化的清晨。” 在27日（當地時間）舉行的第76屆戛納電影節頒獎典禮上，作為女性歷史上第三位獲得最高獎“金棕櫚獎”的《墜樓死亡的剖析》的導演朱斯汀•特裏耶（45歲•法國）如是說。 《墜樓死亡的剖析》講述的是壹位作家因涉嫌殺害丈夫而被起訴，無法看到前方的兒子被指為唯壹的目擊者而發生的故事。此前在戛納電影節上獲得金棕櫚獎的女導演只有《鋼琴》（1993年）的簡•坎皮恩和《鈦》（2021年）的朱莉婭•迪庫爾諾。特裏耶導演在獲獎感言中嚴厲批評了法國政府，稱“法國文化正在因商業化而崩潰”。當天，在舉行頒獎典禮的戛納呂米埃爾劇場舞臺上，作為金棕櫚獎頒獎嘉賓出席的演員簡方達在特裏耶導演獲獎後，驚訝地睜大雙眼鼓掌。 評委大獎由《利益區域》的導演喬納森•格雷澤（英國）獲得，最佳導演獎由越南出身的法國人、《多丹•布法內的欲望》的導演陳英雄獲得。 如果說去年朴贊郁導演憑借《分手的決心》獲得最佳導演獎，演員宋康昊憑借《掮客》獲得最佳男演員獎，韓國電影界備受關註，那麽今年日本則實現大躍進。創作《怪物》（導演是枝裕和）劇本的阪元裕二獲得最佳編劇獎，出演德國電影《完美的日子》（導演是維姆•本德斯）的日本演員役所廣司獲得最佳男演員獎。日本演員獲得戛納電影節最佳男演員獎是繼2004年《誰也不知道》的柳樂優彌之後的第二次。 當天作為最佳女演員獎頒獎嘉賓出席的演員宋仲基將獎牌交給了土耳其電影《枯草》的演員米爾維•迪茲達爾。宋某用韓語祝賀說：“我認為，（迪茲達爾）為了今天這個場合和舞臺上的喜悅，忍受著漫長的痛苦時光。”宋某因主演的電影《蜘蛛店》受到非競賽單元的邀請，第八次來到了戛納。 韓國電影今年有《花蘭》、《睡眠》、《逃脫：警報》、《我們的壹天》等5部長篇被邀請參加非競賽單元。沒有進入主競賽單元的作品。在給電影學校學生的短篇電影頒獎的“La Cinef”部門，黃慧仁導演憑借韓國電影學院畢業作品《大廳》獲得了二等獎。

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