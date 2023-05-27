嚴懲“東學螞蟻導師”約翰·李……要徹底鏟除股市腐敗現象. May. 27, 2023 07:40. . 金融監督院對違反金融消費者保護法的Meritz資產運營前代表（總經理）約翰·李下達了停職、罰款並罰款10億韓元等重罰處分。約翰·李被稱為“東學螞蟻（小股民）的導師”，是在股市上行使影響力的人物。金融監督院在調查Societe General證券發行股價暴跌事態的過程中，確認了在股價暴跌之前大量拋售問題項目的事實。隱藏的股市腐敗現象接連曝光。 約翰·李去年6月以妻子的名義持有熟人設立的個人間金融（P2P）企業6%的股份，在通過Meritz資產運營私募基金投資該公司成為問題後，辭去了代表職務。不過，由於該企業不是上市公司，因此被排除在此次金融監督院制裁對象之外，而是以在自己的YouTube上擅自為公司基金商品大作廣告等為由，受到了處罰。最終制裁程度將由金融委員會決定，如果確定嚴懲，金融圈高管就業將受到壹定時間的限制。他通過“用用來私人教育的錢買股票吧”等發言勸導投資股票，甚至獲得了“約翰奉俊”的外號，現在其地位下降是不可避免的。 受約翰·李事件的影響，在Meritz資產運營公司今年1月被私募基金收購之前，屬於同壹集團子公司的Meritz證券也因無法解釋的交易而陷入了疑惑。本月11日，梨花集團會長金永俊（音）因瀆職、貪汙嫌疑被拘留，Meritz證券在上個月18日處理了所持的梨花集團子公司EID的所有股份，獲得了160億韓元的收益。相反，因“二次電池”主題而暴漲的EID股票在金永俊被拘留後暴跌，交易也被中斷，股市蟻民們遭受了巨大的損失。 據悉，正在調查與Societe General股價暴跌事件相關的8個項目交易明細的金融監督院，也發現了比預想的更多的異常交易。某證券公司高管的特殊關系人士似乎預見到股價暴跌，在暴跌日之前大量處理了問題項目。令人懷疑的是，他們是不是利用普通投資者無法知悉的未公開信息，只顧自己回避了損失。 最近曝光的證券公司、資產運營公司的道德敗壞，嚴重破壞了韓國資產市場的水平。如果這種事情持續下去，進入摩根士丹利資本國際發達國家指數等股市先進化的夢想只能成為壹句空話。金融當局和檢察機關要無期限地追查並嚴懲愚弄健全投資者的股市違法行為。

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