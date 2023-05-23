美國駐韓大使：“韓美日三國新設核保護傘協議體……首腦們將在華盛頓會面並討論”. May. 23, 2023 07:50. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 美國駐韓國大使菲利普·戈德伯格22日就新設韓美日三國延伸威懾（核保護傘）協議體表示：“我相信不久後韓美日首腦在華盛頓會晤時，首腦們會討論這些問題。” 戈德伯格當天在首爾市中區的大使官邸接受《東亞日報》采訪時，被問到“如果建立新的韓美日安保協議體，是將日本納入韓美核磋商小組還是與磋商小組無關的新安保協議體”。他答道：“可以是兩者中任何壹個。這是（韓美日）首腦們應該決定的事情。”戈德伯格表示：“（關於韓美日延伸威懾協議體）不排除任何事情。我們將拭目以待，看看會發生什麽事情。” 他強調，美國總統拜登21日向韓日首腦提議的華盛頓韓美日首腦會談是（韓美日合作的）升級。”他還表示：”加強三國合作不僅是為了韓半島，也是為了加強整個印度太平洋的安全。”他接著說：“如果三國首腦在華盛頓會面，將對加強實時導彈警報情報共享起到積極作用。” 總統室正在討論華盛頓韓美日首腦會談在7、8月份等夏天舉行的方案。國家安保室第壹次長金泰孝表示，“以聯合國大會等多邊會談為契機，三位首腦很難在華盛頓會面”，暗示只針對三國的單獨日程可能會被采納。 當被問及韓國是否應該參與在21日閉幕的七國集團（G7）峰會上推出的針對中國的“經濟高壓應對平臺”時，戈德伯格表示：“這不是由我來決定的，而是由韓國決定的事項。但是韓國作為民主國家，是具有以規則為基礎的秩序和規則的國家。如果中國無視以規則為基礎的決定和國際秩序，我們就不能對這樣的行動睜壹只眼閉壹只眼。”這被解釋為是提出了韓國共同參與的必要性。 就韓國國內擁有核武器的輿論，戈德伯格表示：“首爾離無賴國家（朝鮮）只有數英裏遠，充分理解這種憂慮。韓國如果想做出擁有核武器的決定，首先應該退出《核不擴散條約》，我們（美國）支持《核不擴散條約》。”他還說：“如果韓國進行核武裝，其他國家也會產生‘既然韓國做了，我們也可以做’這樣的結果。”他擔心“區域內核多米諾骨牌”的可能性，明確表示了反對韓國擁核的立場。

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