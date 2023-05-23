金菲利普教授榮獲“美諾貝爾獎”本傑明•富蘭克林獎章. May. 23, 2023 07:50. by 池民九記者 warum@donga.com. 美國哈佛大學物理系教授金菲利普（55歲•照片）最近獲得了有著“美國諾貝爾獎”之稱的“本傑明•富蘭克林獎章”。韓國科學技術翰林院22日表示：“金教授因先驅性地發現由壹個原子厚度組成的新物質‘石墨烯’而獲得了今年物理學領域的獎章”，“作為韓國籍研究者獲得該獎章，尚屬首次。” 本傑明•富蘭克林獎章是美國費城富蘭克林研究所從1824年開始授予研究者的獎項。在美國歷史最悠久的科學、工學領域，獲獎者有托馬斯•愛迪生、瑪麗•居裏、斯蒂芬•霍金、比爾•蓋茨等全世界知名的研究人員。 本傑明•富蘭克林獎章獲得者還被評價為接近諾貝爾獎的研究者。本傑明• 富蘭克林獎章獲得者中有122人隨後獲得了諾貝爾獎。科技林院相關人士表示：“金教授2005年在《自然》雜誌上首次刊登了查明石墨烯物理特性的論文，受到了全世界物理學界的關註，是目前最接近獲得諾貝爾獎的韓國科學家。” 今年迎來第199屆的頒獎典禮於上月27日（當地時間）在費城舉行，包括金教授在內，化學、計算機及認知科學、地球及環境科學、電氣工程、生命科學、機械工程等領域的9名研究者獲得了該獎項。本傑明-富蘭克林研究所向獲獎者頒發了1萬美元（約1318萬韓元）的獎金和金牌。 作為科學技術翰林院正式會員活動的金教授在1992年獲得了首爾大學物理學碩士學位，1999年在哈佛大學攻讀應用物理學專業，獲得了博士學位。據悉，金教授在確定獲得本傑明•富蘭克林獎章後，也不希望向周邊研究人員和學術界透露內容，因此國內科學界也很晚才獲知這壹消息。

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