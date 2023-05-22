韓日首腦壹起向韓國人慰靈碑默哀. May. 22, 2023 05:31. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 為參加七國集團（G7）峰會而訪問日本廣島的尹錫悅總統21日與日本首相岸田文雄壹起參拜了原子彈韓國人犧牲者慰靈碑。韓日首腦共同參拜原子彈爆炸韓國人犧牲者慰靈碑尚屬首次。在兩國克服過去、恢復合作關系的情況下，美國總統拜登當天在韓美日首腦會談上邀請尹錫悅和岸田參加在美國華盛頓舉行的韓美日首腦會談。在韓美首腦簽署《華盛頓宣言》後，圍繞加強朝核導威脅互助、經濟安保、印度太平洋戰略，正式展開了將韓美日合作強化到新層次的討論。 尹錫悅夫婦和岸田夫婦當天上午向廣島和平紀念公園內的原子彈爆炸韓國人犧牲者慰靈碑獻花後默哀10秒並追悼。原子彈韓國人爆炸受害者對策特別委員會前委員長朴南柱（音）、現任委員長權埈午（音）等10多名原子彈爆炸韓國人受害者在兩位首腦後面觀看。尹錫悅和岸田向出席活動的10名韓國人受害者行了註目禮。 尹錫悅在接下來的韓日首腦會談上評價道：“我們壹起參拜，不僅是對原子彈爆炸韓國人受害者表示追悼，也是也將作為岸田首相為了準備和平未來的勇氣行動被銘記。”岸田表示：“我和尹總統夫婦壹起向原子彈爆炸韓國人犧牲者慰靈碑祈禱。這對於韓日關系和祈願世界和平也非常重要。這是與尹總統在兩個月內舉行的第三次會談。我認為這充分體現了韓日關系的進展。” 韓美日當天在廣島舉行首腦會談，討論了就朝鮮的非法核、導威脅問題進行合作和將印度太平洋戰略等三國合作提升到新層次的方案。韓美日會談是繼去年11月在柬埔寨金邊出席東盟峰會後時隔6個月再次舉行。白宮表示，拜登對尹錫悅和岸田為改善兩國關系而做出的勇敢努力表示贊賞。拜登在邀請韓日兩國首腦訪問華盛頓時表示：“通過各位的努力，我們三國的夥伴關系和印度太平洋戰略變得更加強大。” 尹錫悅當天在與烏克蘭總統澤連斯基的首次首腦會談中表示：“將努力迅速支援掃雷裝備、緊急護送車輛等烏克蘭目前需要的物品。”總統室表示：“兩國首腦決定繼續提供必要的援助，讓優秀的韓國企業參與烏克蘭重建事業，為烏克蘭迅速戰後重建做出貢獻。”

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