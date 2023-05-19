兩家人“逃離北方”投奔韓國，“金正恩體制經濟困難，無法忍受新冠疫情的管制”. May. 19, 2023 08:01. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，6日晚乘坐小型漁船越過西部海域“北方界線”歸順韓國的朝鮮人兩家表示：“對金正恩體制加重的經濟困難和因新冠疫情而加強的居民監視控制感到厭煩，因此決定逃離北方。” 綜合《東亞日報》18日的采訪，他們歸順韓國後，在軍隊、國家情報院、統壹部等相關當局的聯合審問過程中，積極詢問韓國社會的情況，稱“在南朝鮮真的能多幹活多賺錢嗎?”“在這裏真的能自由生活嗎？” 政府消息靈通人士表示：“他們帶著年幼的子女，依靠壹艘木船冒著生命危險決定投誠，希望再次確認自己的判斷是正確的。” 據說，他們平時偷偷收看韓國電視節目，壹直憧景著韓國社會。據悉，在決定投誠後，經過數月的縝密準備，走上了投誠之路。對此，有分析認為，朝鮮國內糧食危機等生活條件嚴重到威脅居民生存的程度。他們在朝鮮因新冠疫情沒有解除森嚴的國境封鎖的情況下，通過長時間的準備冒著生命危險逃離北方，這本身就說明朝鮮內部的情況有多麽困難。有分析認為，盡管朝鮮加強了體制管制和森嚴的監視管制，但兩家人仍然選擇通過西部海域直接來到韓國的海上歸順，其原因在於新冠封鎖朝中邊境和“脫北”費用劇增。 另壹名消息人士表示：“尹錫悅政府上臺後，與上屆政府不同，強調解決朝鮮人權的基調也對他們決心投誠產生了影響。”也就是說，他們通過韓國廣播得知現政府的對朝政策後，認為現政府可能不會遣返歸順者。

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