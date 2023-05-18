占據道路，露宿街頭……破壞市民日常生活的建設工會舉行兩天壹夜集會. May. 18, 2023 07:53. . 民主勞總建設工會展開的首爾市中心兩天壹夜露宿集會給市民帶來了巨大的不便。建設工會16日下午占據從光化門東和免稅店起到德壽宮前世宗路往返8個車道中的6個車道，開始了集會。隨著集會持續到下班時間，出現了嚴重的交通混亂。17日早晨，結束壹夜露宿的工會成員向龍山總統室、西大門警察廳、東崇洞首爾大學醫院等3個方向行進，上班路上的混亂擴散到了整個市中心，整個上午壹直持續著。 工會成員們16日晚占據人行道等地，露宿街頭，擺開了酒席。淩晨，他們通宵飲食後丟棄的食物和墊子等垃圾堆積如山。酒瓶滾到人行橫道上，上班車輛為了躲避還緊急剎車。說是舉行露宿集會，但連臨時衛生間都沒有準備，因此路上的尿液到處散發著刺鼻的臊味。也有工會成員醉酒後躺在人行道上睡覺，讓路過的行人皺起了眉頭。 警方16日以導致下班路混亂為由，在下午5點以後不允許集會，但建設工會強行繼續。建設工會主張，江原支部所屬幹部梁某因涉嫌建設現場腐敗、在面臨拘捕令實質審查的情況下自焚，是政府的責任。且不論這種主張是否妥當，如果避開上下班時間舉行集會，市民們即使不舒服也會忍受。這是聞所未聞的兩天壹夜集會，使市中心變得無法無天，破壞日常生活，令市民們對此感到憤怒。 警方從16日晚開始敦促解散，但沒有試圖解散。建設工會3月份也在市中心3個地方開始集會，分別行進後在崇禮門前聚集的過程中，有過嚴重的交通混亂的先例。這次強行進行了兩天針對上下班時間混亂的露宿集會。如果這樣，今後強行舉行更嚴重的非法集會，也不能期待警方會阻止。 文在寅政府每當民主勞總進行非法行為時，都會闡明嚴正應對，但只是說說而已。雖然政府更叠已過1年，但警方的集會應對卻很難找到變化。尹錫悅政府表示要果斷地消除建設現場的非法行為，但對對此表示抗議、跑到市中心展開的另壹種非法行為置之不理。市民們要忍受經常超出預想的民主勞總的日常破壞到什麽時候？

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