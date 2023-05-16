任奫燦紐約愛樂樂團出道……全場起立鼓掌. May. 16, 2023 07:48. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韓國青年鋼琴家任奫燦（19歲）壹離開奏響最後壹音的鍵盤，現場2200多名觀眾同時站起來，開始熱烈鼓掌。紐約愛樂樂團（New York Philharmonic）的指揮家詹姆斯•加菲根與任奫燦熱烈擁抱，互相分享了感動。部分觀眾似乎感情湧上心頭，流下了激動的淚水。 12日（當地時間），在美國紐約林肯中心大衛•格芬大廳落下帷幕的任奫燦的紐約出道舞臺毫無疑問非常成功。去年6月在範克萊本國際鋼琴大賽上以最年輕冠軍而聞名的任奫燦，當天在與紐約愛樂樂團的首次合演中演奏了當時的冠軍曲《拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲》。似乎是在證明全世界對他的關心，10日至12日的三場演出門票很早就全部售罄，甚至為了獲得演出當天站著觀看的“站票”，有觀眾從早上開始就排起了長隊。 特別是最後壹場演出的當天，任奫燦在觀眾不斷的起立鼓掌中表演了3首安可曲。盡管如此，觀眾們還是不願離開，甚至捕捉到了尷尬的樣子。指揮家加菲根在自己的社交媒體上稱贊說：“具備了黃金般的技巧、深邃靈魂的音樂性，再加上非常好的性格”，並表示“能和大家壹起度過這樣意義深遠的瞬間，感到非常榮幸”。壹位70多歲的聽眾激動地說：“連續3天都來看了”，“聽到這種天才性的演奏的機會本身就很少。” 特別是，如果說任奫燦在比賽上演奏了拉赫曼尼諾夫在首演時演奏的《Original》華彩段（Cadenza•協奏曲中的演奏者獨奏部分），那麽此次在紐約愛樂樂團的協奏中則演奏了更加雄壯的其他版本的《Ossia》華彩段，令觀眾大吃壹驚。《紐約時報》（NYT）在演出前在“藝術欄目”頭版刊登了任奫燦的采訪，他在演出後又以《10多歲鋼琴明星任奫燦來到紐約》為題，在頭條上寫道：“這首曲子原來這麽有意思嗎？隨心所欲的演奏顧名思義就是壹場夢幻般的演奏。”據《紐約時報》報道，此次合演是紐約愛樂樂團團長兼首席執行官（CEO）黛博拉•博爾達親自觀看任奫燦的比賽演出視頻後推進的。 跟隨老師孫敏秀教授的腳步編入波士頓新英格蘭音樂學院的任奫燦，將於明年2月在紐約卡內基音樂廳站上用肖邦主題填滿的出道舞臺。

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