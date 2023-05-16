離開梅西的巴塞羅那，憑借銅墻鐵壁般的防守時隔4個賽季再次贏得西甲冠軍. May. 16, 2023 07:48. by 金東昱 creating@donga.com. 巴塞羅那隊時隔4年再次登上西班牙足球甲級聯賽的冠軍寶座 巴塞羅那隊15日在2022~2023賽季與西班牙人隊的客場比賽中，憑借羅伯特•萊萬多夫斯基的梅開二度進球，以4比2獲勝。至此，積分增至85分（27勝4平3負）的巴塞羅那隊與排名第二的皇家馬德裏隊（71分）的積分差距拉大至14分，因此無論剩下的四場比賽結果如何，都確保了聯賽冠軍。這是巴塞羅那隊自2018~2019賽季以後時隔4個賽季再次奪冠，也是隊史第27個聯賽冠軍。這是裏奧內爾•梅西自2021年8月轉會法甲巴黎聖日耳曼隊後，球隊首次奪冠。巴塞羅那隊最後壹次在沒有梅西的情況下奪冠是在遙遠的1998~1999賽季。 在當天的比賽中，打進本賽季聯賽第20、21粒進球的萊萬多夫斯基拉開了與射手榜第2位的卡裏姆•本澤馬（皇家馬德裏隊•17粒進球）的差距，開始鞏固自己的聯賽最佳射手地位。 哈維主教練於2021年11月開始執教巴塞羅那，作為球員和主教練，他帶領巴塞羅那隊贏得了聯賽冠軍。球員時期他在巴塞羅那隊效力了17個賽季，8次捧起了聯賽冠軍獎杯。本賽季巴塞羅那隊奪冠的原動力是“銅墻鐵壁般的防守”。巴塞羅那隊在34場聯賽中只讓對手攻入13球。在20支西甲球隊中，失球在20粒以下的球隊只有巴塞羅那。巴塞羅那也是本賽季歐洲五大聯賽中唯壹取得該成就（聯賽失球少於20粒）的球隊。在34場聯賽中，沒有失球的比賽多達25場。巴塞羅那隊很有可能打破2015~2016賽季馬德裏競技隊創下的西甲歷史單賽季最少失球（失18球）紀錄。 另外，曼城隊距離實現英超（EPL）3連冠偉業僅剩壹場勝利。14日，曼城隊在與埃弗頓隊的英超客場比賽中以3比0獲勝。取得11連勝，積85分的曼城隊與排名第二的阿森納隊（積81分）的積分差距拉大到了4分。曼城隊只要在剩下的3場比賽中獲勝壹場，就能實現聯賽3連冠，也是隊史第9次奪冠。阿森納隊還剩下2場比賽。

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