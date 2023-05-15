彼此相連的我們. May. 15, 2023 07:50. . “那就是妳。”―出自古代印度經典《唱贊奧義書》（Chandogya Upanishad）中 讀這篇文章的瞬間，感覺整個宇宙都進入了我的內心。這句話出自古代印度經典《唱贊奧義書》。“Tat tvam asi。”意思是“那就是妳”或“妳就是那個”。在這簡短而堅決的宣言中，蘊含著宇宙的生成原理和生命的氣息。它直觀地提醒我們，我們每個人和所有的動植物和自然物都是壹個宇宙，是更宏大的東西的壹部分，是相互聯系的。 爸爸對兒子說。“蜜蜂不是從四面八方的樹木中取其汁液，制成壹種蜂蜜嗎？蜂蜜制成後，就沒有了‘我是這棵樹的汁液’、‘我是那棵樹的汁液’的個別意識。不管在世界上以什麽面貌生活，老虎、獅子、狼、豬、蟈蟈、蒼蠅、蚊子等，都是它的存在本身。那非常細微的存在，把世界上的壹切都當作藝術。其存在就是真理。其存在就是藝術。那就是妳。” 兒子說。“請再給我解釋壹下。”父親叫兒子從那棵菩提樹上摘下壹顆果實。兒子按照父親的話把它掰開，又掰開其中的壹粒種子，說裏面什麽都看不見。”妳看這棵由妳看不到的細微之處，那細微之處組成的大樹。雖然是看不見的，但是要相信有它。它的存在就是真理。那就是妳。” 最令人驚訝的是，不只停留在對真理的說明，而是通過說“那就是妳”，讓所有人跨入世界的方式或把所有人放進世界的方式。我從未見過如此簡單地將我們彼此相連、將我們締結在整個宇宙中的文章。

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