七國集團首腦推進針對中國的“經濟安保聲明”……“經濟報復時共同應對”. May. 15, 2023 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，七國集團（G7）首腦將在19日至21日舉行的日本廣島峰會上發表針對中國的“經濟安保聲明”。加快全方位牽制中國的美國開始構建對抗中國“非市場慣例”的體制。分析認為，如果中國對限制中國的美國、韓國和日本等同盟國進行經濟報復，這些國家將建立壹種共同應對的多邊經濟安保協議體。有觀察人士認為，美國要求韓國等同盟國參與牽制中國的要求也將進壹步深化。 ● 七國集團應對“中國經濟報復”，歐盟將推進“限制中國的協議體” 美國拜登政府高級官員當地時間12日對路透社表示：“七國首腦們將發表對中國經濟強壓表示擔憂的聲明。該聲明將包含對抗對任何經濟強壓負有責任的國家的方案。”這意味著在此次峰會上，除了通常的聯合聲明外，還將另行簽署經濟安保聲明。 該官員還表示，經濟安保聲明中將會包含七國共同企劃及協調應對經濟報復等中國經濟強壓對策的具體計劃。 尹錫悅總統和印度、澳大利亞等美國亞洲主要同盟及合作夥伴以及南美“盟主”巴西、越南和印度尼西亞、非洲聯盟及太平洋島國論壇的主要國家將參加今年的七國峰會。其宗旨是，在以西方為主軸的七國集團基礎上，讓各大洲的主要國家參與牽制中國。 美國在本月底舉行的美國-歐盟貿易和技術委員會會議上，也正在討論創建協議體，以協調半導體等“敏感品種”對中國的限制。獲得該委員會聲明草案的路透社報道說：“（該協議體）旨在應對非市場慣例和經濟強迫，定期舉行會談，防止戰略競爭者惡意利用美國及歐洲企業知識。” ● 對華投資限制存在分歧 分析認為，美國在七國集團峰會上推進簽署經濟安保聲明，是為了在美中高層對話正式恢復之前團結同盟，在協商力上占據優勢。 美國國務院高級顧問德裏克·索萊13日向香港《南華早報》透露，美國總統國家安全事務助理沙利文和中國共產黨中央政治局委員王毅10日和11日的會晤中，就美國國務卿布林肯訪華壹事進行了討論。有預測稱，如果布林肯訪華，將在11月在美國舊金山舉行的亞太經合組織領導人非正式會議上推進拜登總統和中國國家主席習近平的面對面首腦會談。 拜登政府上月底發表了《新華盛頓共識》，稱雖然不希望美中脫鉤，但將繼續出口管制等減少中國威脅的努力。在這種情況下，最近中國高層官員接連訪問歐洲國家等，為突破美國的對華牽制，采取了“軟硬兼施”戰略，美國也在試圖阻止同盟出現裂痕。 路透社報道說，七國集團成員國和歐盟部分國家對美國政府希望本國企業參與中國投資限制的要求持懷疑態度。據悉，美國政府正在推進限制美國企業對中國半導體、電池、生物等尖端領域投資的行政命令，不僅要求七國集團成員國，還要求韓國等國家加強對華投資監督。

한국어