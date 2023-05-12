“伽椰古墳群”有望列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》. May. 12, 2023 07:45. by 李素研記者 always99@donga.com. 公元1~6世紀曾在韓半島南部形成勢力的伽椰古墳群（Gaya Tumuli•照片）有望於9月被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。 文化遺產廳11日表示：“負責聯合國教科文組織世界遺產審查的咨詢機構國際古跡遺址理事會（ICOMOS）對伽椰古墳群做出了‘建議入遺’的判定。” 雖然將於9月召開的聯合國教科文組織世界遺產委員會將決定是否最終申遺成功，但事實上申遺已成定局。 列入“建議入遺”對象的伽椰古墳群共有7處，分別是△慶北高靈池山洞古墳群 △慶南金海大成洞古墳群 △慶南鹹安末伊山古墳群 △慶南昌寧校洞和松峴洞古墳群 △慶南固城松鶴洞古墳群 △慶南陜川玉田古墳群 △全北南原酉谷裏和鬥洛裏古墳群。 伽椰是在洛東江壹帶等地從1世紀左右到562年存續的金冠伽椰等6個國家的總稱。雖然與高句麗、百濟、新羅三國相比，文獻記錄較少，但通過各地的古墳群和出土文物等，展現了伽椰的歷史和當代文化面貌。伽椰古墳群出土的遺物具有表明被葬者身份的威勢品對等的特點。因此有人推測，伽椰是構築水平關系的聯盟體制。 國際古跡遺址理事會也認為伽椰古墳群是“消失的文化傳統或文明的獨壹無二的證據”，因此具有被列入世界遺產的價值。據文化遺產廳透露，ICOMOS評價稱，“伽椰古墳群與周邊國家共存，維持了自律性、水平性的體系，而且從這是展示東亞古代文明多樣性的核心證據這壹點來看，符合列入世界遺產的標準（ⅲ），因此‘建議入遺’。” 伽椰古墳群是否列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》將於9月10日至25日在沙特阿拉伯利雅得舉行的第45屆世界遺產委員會上作出最終決定。如果申遺成功，韓國將擁有16處世界遺產。

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