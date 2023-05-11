雇傭質量惡化……制造業就業人數28個月來最大幅減少. May. 11, 2023 07:47. by 世宗=趙應亨記者、朴敏宇記者 yesbro@donga.com、minwoo@donga.com. 4月份制造業就業崗位數量出現了28個月以來的最大降幅。第壹季度（1月-3月）的經常收支也出現了11年來首次以季度為單位的赤字。據分析，隨著半導體出口不振的長期化，“優質工作崗位”較多的制造業狀況惡化，整體雇傭質量也在惡化。 統計廳10日發表的《4月雇傭動向》顯示，上個月就業人數為2843.2萬，比壹年前增加35.4萬。但工資和雇傭穩定性高的制造業領域就業人數減少了9.7萬（-2.1%），呈現自2020年12月（-11萬人）以來的最大減幅。統計廳社會統計局長徐雲柱（音）表示：“包括半導體在內的電子零件、電腦等領域的就業人數有所減少。這些產業如果出口不恢復，就業人數可能會繼續受到影響。” 出口低迷似乎長期化。據韓國銀行當天公布的國際收支暫定統計結果顯示，今年第壹季度的經常收支出現了44.6億美元的赤字，與去年同期（148.8億美元）相比驟減193.4億美元。這是繼2012年第壹季度受南歐財政危機影響對歐出口惡化出現12.92億美元赤字後，時隔11年再次出現季度經常收支逆差。赤字幅度是自2006年第壹季度（-49.5億美元）以來的最大值。 專家們認為，制造業的弱勢有可能導致工作崗位質量長期下降。漢陽大學經濟系教授河俊京（音）表示：“與其他產業相比，創造更高的附加價值、雇傭穩定性高的制造業傳統上起到了創造好工作崗位的作用。制造業弱勢會降低工作崗位質量，導致中產階層崩潰。”

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