半數“超低工資”工人的年齡在60歲以上. May. 10, 2023 07:44. by 李美智, 崔惠? image@donga.com,herstory@donga.com. 金正秀（化名，68歲）4年前從韓國壹家外國公司退休。雖然畢業於名牌大學，拿到了不羨他人的年薪，但退休後的處境與同齡朋友沒有什麽不同。“打高爾夫、享受個人愛好的悠閑晚年”只不過是夢想而已。每月不到200萬韓元的退休工資，夫妻兩人用作生活費也很緊張。 金正秀靠退休金支撐了壹段時間後，最近開始找工作。但是能進的崗位只有信用卡配送員、餐廳代客泊車等“兼職”工作崗位。他說：“配送壹張卡就能賺1500韓元，壹個月就能賺40萬-50萬韓元。雖然想找到能拿到最低工資的穩定工作，但是年輕人更受歡迎。” 像金正秀壹樣，與能力、決心無關，被逼到低工資工作崗位的高齡者正在增加。《東亞日報》9日分析了最低工資委員會和韓國經營者總協會計算出的最近5年間（2017年-2022年）“最低工資以下工資勞動者”資料。結果顯示，去年領取低於最低工資（當時時薪9160韓元）的275.6萬名勞動者中，45.5%（125.5萬名）是60歲以上勞動者。也就是說，每2名領取低於最低工資的“超低工資”的勞動者中就有1名是高齡者。該比率在2017年為35.6%，2018年減少到32.5%，之後持續上升。考慮到經濟活動人口中60歲以上的高齡層占30%左右，“領取超低工資的高齡者”正在迅速增加，高齡者的工作崗位質量也在惡化。 高齡者的勞動生產率比年輕人低，因此，越是低工資，高齡層的比率就越高，這不是罕見的現象。但專家們註意到，這壹比率迅速增加，老人工作崗位競爭越來越激烈。高麗大學法學專門研究生院教授樸智順（音）表示：“面向高齡人口的‘優質’工作崗位較少，所有人都能挑戰的不錯的工作崗位首先由青年們填補。高齡者會更加聚集剩下的低工資、單純和短期崗位。”

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