成功人士的共同點. May. 08, 2023 08:06. . “成功人士的共同點。我養成了相較自己拿到的錢更加倍努力工作的習慣。”―出戰殷玄長《我是生意的辛》中 我最近的主要收入來源是演講。擔任自由職業講師已有8年左右。得益於此，賺到了可以以廣播為興趣的水平。因為做了很多演講，讀書量也增加了，主要讀了心理學和哲學書。 但最近才明白壹件事。我做的演講不是單純的教育，而是接近於趣味和信息同時存在的壹種內容。所以聽我演講的人不是學生，而是接近顧客。因此，這可以看作是演講形式的“生意”。 尤其是自由職業者講師更是如此。想要傳達的信息固然重要，但更重要的是收買人心。今天做不好就沒有下次了。要想生意紅火，應該怎麽做？只要讓來過的顧客下次還想再來就行。聽完我的講座後，介紹到別的地方，或者想重新邀請就可以了。 總之就是因為這樣的原因，想學習壹下生意，所以讀了這本書。看書時正好發現了我正在做的行為，心情很好，所以記住了這篇文章。我總是比我得到的金額工作得更多。這或許是在自由職業者的地板上救了我。從講課時間前開始，提前在講臺上與大家打招呼，打破尷尬後，最後壹壹拍照。無需強制拜托。 但這並不意味著我是成功的人，就委婉地炫耀自己，就是這樣的。從社會的視角來看，我還有很長的路要走。當然我現在已經很滿意了。總之，我們每個人似乎都在面向世界做生意。希望像現在這樣困難的情況下，我們的生意會更好。

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