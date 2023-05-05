“很高興在百老匯作為韓國女作曲家得到認可”. May. 05, 2023 09:16. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “在以白人男性為中心的百老匯，作為韓國女作曲家的實力得到了認可，感到非常高興。” 美國音樂劇界的奧斯卡金像獎“托尼獎”音樂獎候選名單中，作為首位入圍該部門候選名單的亞洲女性海倫•朴（37歲•照片）3日（當地時間）在接受本報采訪時表示：“這似乎是在鼓勵韓國人勇敢地講述韓國人的故事。” 朴某憑借美國百老匯音樂劇《KPOP音樂劇》與共同作曲家馬克斯•伯南壹起被提名為此次托尼獎的音樂獎候選人。《KPOP音樂劇》是百老匯首部以K-POP為題材的作品。在百老匯受到了評論界和觀眾的高度贊揚。但是去年年末進軍百老匯的定期演出僅2周就提前結束，留下了遺憾。在短暫的演出期間，她的音樂性也得到了認可，被提名為候選人。因為她是首位獲得提名的亞洲女性，《紐約時報》（NYT）等美國媒體也關註了她的候選人提名。 朴某表示：“即使演出結束得很短，作品也沒有結束，而是產生了可以持續下去的希望。8年的努力似乎得到了認可。”不久後還將推出《KPOP音樂劇》專輯。 朴某在百老匯以作曲家的身份出道經歷了各種波折。因為機會本來就很少，而且以白人男性、現有著名音樂家為中心形成了格局。朴某說：“小學6年級時接觸音樂劇後，壹直是我的夢想，但從未想過真的能在百老匯活動。” 為了按照父母的意願成為醫生，她在加拿大大學攻讀了生命科學專業，但她表示，“（音樂劇的夢想）從未嘗試過，死也不想放棄。”她在紐約大學音樂劇作曲和研究生院畢業後，不管三七二十壹向著名作曲家們發送了電子郵件，要求他們“給她當助理的機會”。托尼獎獲獎者、著名作曲家湯姆•基特給她回了信，之後她獲得了在百老匯現場工作的機會。接著2014年她從紐約大學同期伯南那裏接到了參與《KPOP音樂劇》制作的提議，由此開始了與《KPOP音樂劇》的緣分。 此外，朴某還擔任著全世界人氣兒童童話《伊莎多拉穆恩Isadora Moon》的英美合作電視動畫片的首席音樂導演等職務。她說：“將制作既坦率又融入認同感和經驗的音樂。”

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