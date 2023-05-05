電動汽車全球銷量猛增30%……現代汽車創下負增長. May. 05, 2023 09:18. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 今年第壹季度（1~3月）在全球市場上銷售的電動汽車為270.2萬輛，比去年同期增加了30.2%。在全球10大品牌都實現了兩位數以上的增長率的情況下，只有韓國現代汽車集團創下了銷量減少的負增長。 4日，據能源專門市場調查企業SNE Research透露，今年第壹季度中國比亞迪銷售了56.6萬輛，增長率躍升至第壹位。排在第二位的是美國特斯拉，銷量同比增加了36.4%（42.3萬輛）。排在第3位和第5位的中國上海汽車集團（SAIC）和吉利汽車分別呈現出13.1%和40.6%的增長勢頭。德國大眾集團售出17.8萬輛，以17.4%的增長率排在第4位，美國等跨國企業Stellantis以增長16.6%的12.2萬輛排在第6位。 現代汽車集團第壹季度受美國《通脹消減法案》（IRA）電動汽車補助金政策變化等影響，銷售了11.9萬輛，僅排在第7位。與去年同期（12.2萬輛）相比，銷售量反而減少了2.2%。在美國電動汽車市場繼特斯拉之後位居第二，但去年8月實施的IRA未能享受補助金優惠後，似乎受到了打擊。 韓國在電動汽車充電相關技術方面也落後於競爭國家。據《日本經濟新聞》報道，日本專利分析公司Patent Result表示，對2010年至2022年該部門的專利申請件數進行統計的結果顯示，韓國繼中國、日本、德國、美國之後，僅排在第5位。

한국어