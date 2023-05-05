朝鮮徹底拆除金剛山內韓方資產海金剛酒店. May. 05, 2023 08:51. by 申나리 journari@donga.com. 據悉，朝鮮徹底拆除了金剛山旅遊區內的韓方設施——海金剛酒店（照片）。韓國政府在去年3月掌握拆除情況後曾表示，“單方面拆除在朝鮮的韓國資產違反了南北協議，也是對韓國財產權的非法侵害”，敦促朝方中斷，但朝方仍然進行了單方面拆除。 “美國之音”電臺4日報道說，以3日拍攝的位於海金剛酒店下層支架所在的朝鮮通川港的衛星照片為基礎，直至下層支架，整個飯店已全部被拆除。下層支架的長度從3月開始逐漸減少，4月21日為20米，是原來支架長度的五分之壹，但從4月底開始，衛星照片中已不再出現支架的樣子。 屬於水上酒店的海金剛酒店於2000年10月在澳大利亞企業家金剛山旅遊區建設並開館。之後，現代峨山收購了該公司。2008年朴旺子遭槍擊事件導致金剛山旅遊項目全面中斷，10多年來壹直被擱置。此後，朝鮮國務委員長金正恩在2019年10月視察金剛山後指示，將韓方設施“全部拆除”。去年3月，朝鮮將酒店下層支架轉移到通川港，開始了拆除工作。 不僅是海金剛酒店，金剛山旅遊地區內的“安納提高爾夫球場宿舍樓”“高城港生魚片店”“溫井閣”等韓國企業擁有的其他資產也以2月份為基準大部分已經解體。 韓國政府就朝鮮單方面拆除韓國企業資產壹事表示：“將研究采取法律措施。”但是有人指出，即使韓國政府在國內向法院等提出損害賠償請求訴訟等勝訴，也沒有強制執行的方法，因此制裁沒有實效性。

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