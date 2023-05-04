決心與球隊分手的梅西擅自離隊旅行，PSG態度強硬對其實施“三停”處罰. May. 04, 2023 07:50. by 金正勛記者 hun@donga.com. “當代球王”裏奧內爾•梅西在賽季途中未經所屬球隊巴黎聖日耳曼隊（PSG）的允許前往沙特阿拉伯旅行，受到了停止活動兩周的處罰。歐洲媒體認為，梅西和PSG的合同期限截止到下月，但續約實際上已無望。BBC3日報道說：“PSG對擅自缺席球隊訓練的梅西下達了停止活動2周的處罰。”對於在賽季最後階段與馬賽隊展開法甲聯賽領頭羊激烈競爭的PSG來說，算是采取了強硬措施。在處罰期間，梅西不僅不能參加比賽，也不能參加球隊的訓練。連周薪都拿不到。PSG將在沒有梅西的情況下進行2場聯賽。梅西在1日結束與洛裏昂隊的聯賽主場比賽後，登上了飛往沙特的飛機。梅西目前擔任沙特旅遊宣傳大使。據悉，此次沙特之行也是為了拍攝宣傳大使活動相關內容。梅西3日在自己的社交媒體上上傳了有關沙特的帖子。PSG於2011年由卡塔爾體育投資公司（QSI）收購，QSI是卡塔爾投資廳的子公司。 據法國媒體《隊報》報道，梅西在前往沙特之前向球隊提出了允許其旅行的要求，但未被接受。PSG隊在與洛裏昂隊的比賽中以1比3敗北，球隊的氣氛變得低沈，這可能是受到了影響。BBC在報道對梅西的處罰消息時表示，“PSG球迷們現在不再對梅西抱有希望了。梅西和PSG的合同不會延長。”《隊報》解釋說：“對梅西停止活動的處罰表明他在PSG的歷史已經結束。” 在PSG似乎已下定決心與梅西“分手”的情況下，梅西將選擇哪支球隊作為其下壹站目的地備受關註。梅西的老東家西甲豪門球隊巴塞羅那隊（西班牙）最近還親自與梅西見了面，並表示希望他能重返俱樂部。有報道稱，美國或中東聯賽球隊對引進梅西也表現出濃厚的興趣。

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