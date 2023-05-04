孩子的誕生. May. 04, 2023 07:49. . 新生命的誕生無疑是壹種祝福。但是德國畫家奧托•迪克斯將自己剛出生的兒子描繪成醜陋、奇怪的樣子。 對於本該含在嘴裏怕化了，放在手上怕嚇著的兒子，畫家為什麽會畫出這樣的模樣呢？ 迪克斯是從第壹、二次世界大戰開始，生活在德國戰敗和分裂等德國歷史上最驚心動魄的時代的畫家。他以真實而又諷刺地表現參戰在最前方戰鬥並親眼目睹的戰爭慘狀的畫作而聞名。人生並非只有悲劇。1927年是他人生中最幸運的壹年。他成為了母校德累斯頓美術學院的教授，也得到了盼望已久的兒子。迪克斯在兒子烏蘇斯出生後開始了家庭肖像畫系列作品，其代表作是《藝術家的家庭（1927年•照片）》。迪克斯顯然參考了古典時代的聖母子像來構成畫面。聖母在膝蓋上抱著嬰兒耶穌，采取了可愛地看著的構圖。在聖約瑟應處的位置上畫了畫家自己，在洗禮者約翰的位置上畫了女兒內莉。但是孩子卻有著不像孩子般令人毛骨悚然的眼神和意味深長的微笑。凝視著畫面外的觀眾，吸引我們視線的是內莉的眼神和手。面帶天真的表情，把紅色的康乃馨遞給弟弟。在傳統的聖母子像中，聖母交給小耶穌的這朵花象征著耶穌受難。迪克斯將其描述為不是母親而是姐姐給弟弟送花，揭露了戰爭是同壹代人變成怪物相互殘殺的可怕悲劇。 在暴力時代出生的孩子是祝福嗎？迪克斯把孩子們背負的殘酷命運比作耶穌所經歷的苦難。實際上，隨著納粹政權上臺，大屠殺的悲劇開始了，最終爆發了第二次世界大戰。迪克斯也被打上了頹廢美術家的烙印，遭到解職。盡管如此，孩子的誕生還是令人高興的。畫作中的父親露齒而笑。

한국어